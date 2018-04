Samsung Galaxy S8 je nejlepší smartphone, který vám bude lézt na nervy

Zdá se to být až k neuvěření, že něco tak běžného a normálního, jako je odemykání telefonu, dovede výrobce zkomplikovat, ba až pokazit. Obzvlášť se tomu špatně věří v souvislosti s tím, jaké další funkce pro odemčení Samsung do svého špičkového modelu přidal. Jenže je to tak. Alespoň pro určitou (a ne malou) skupinu uživatelů může být odemykání nového Galaxy S8 pěkná otrava.

Věc se má tak: většina uživatelů nakonec nemusí mít s odemykáním problém, ale pokud se u vás sejde několik nepříznivých, nikoli však nijak vzácných, faktorů, rutinní činnost se změní ve frustrující zážitek. A ten vás donutí vrátit se zpět k tomu, co už považujeme u lepších smartphonů za přežitek: odemykání pomocí číselného PINu nebo nějakého hesla jeho zadáním přímo na displeji. Proč, když má S8 čtečku otisků, rozpoznávání obličeje nebo dokonce detekci oční duhovky?

Inu, v redakci to máme tak, že firemní exchange server, ke kterému testovací telefony připojujeme, abychom je vyzkoušeli v reálné zátěži, vyžaduje určité způsoby zabezpečení. Bohužel tak třeba vyřadí funkci Google SmartLock, díky které například telefon nevyžaduje heslo, pokud je na určeném místě (třeba doma nebo v kanceláři) nebo usoudí, že jej uživatel měl u sebe (pomocí senzoru pohybu pozná, že jej nosil a teď právě vytahuje z kapsy). SmartLock je přitom jedna z mála cest, jak se frustraci při odemykání S8 vyhnout.

Čtečka otisků prstů je totiž u Galaxy S8 i většího Galaxy S8+ naprosto tragická. Důvodem je především její umístění. Přitom nevadí jen to, že je mimo středovou osu přístroje na místě vedle fotoaparátu, kde je třeba si na tohle umístění zvykat. Jenže ona je v případě obou modelů i neergonomicky vysoko, takže řada uživatelů sem prostě při komfortním držení přístroje v ruce ukazováčkem nedosáhne. Je nutné změnit úchop tak, že spodní část telefonu už nesedí v dlaní, což zase působí velmi nepřirozeně a komplikuje to běžné ovládání. Navíc kvůli celkově komplikované pozici umístění není její přesnost kdovíjaká, ani v případě, že si uživatel myslí, že se na čtečku strefil. Někdy je zapotřebí několika pokusů.

To už to uživatel začne vzdávat a hledá cesty, jak Galaxy S8 odemykat jinak, než jak si u většiny vlajkových modelů smartphonů zvykl. Tedy prostým přiložením prstu. Samsung nabízí třeba funkci rozpoznávání obličeje, ale ta nás po krátkém testu moc nepřesvědčila. Je velmi náchylná na světelné podmínky a vyžaduje vcelku blízké umístění telefonu k obličeji. Navíc jsou situace, kdy se při odemykání telefonu na něj rozhodně nechcete dívat.

Jenže nakonec to tak dělat možná budete. Ale ne s pomocí funkce rozpoznávání obličeje, ale s rozpoznáváním oční duhovky. Podle našich zkušeností s S8 je to totiž mnohem spolehlivější způsob, než rozpoznávání obličeje. Telefon se stejně musí držet před obličejem, ale rozpoznávání duhovky reaguje rychle a vcelku spolehlivě.



Tedy, pokud se nevyskytnou dvě komplikace: brýle a sluneční světlo. Samsung na to upozorňuje, lidé s brýlemi mohou mít s rozpoznáváním duhovky potíže. Po dvou týdnech testu telefonu ale musíme říci, že ty se ve většině situací neobjevují – dokonce i ve tmě funguje rozpoznávání díky přísvitu infračerveným světlem výborně.

Jenže problém je to venku. Když zasvítí slunce, dovede intenzita infračerveného záření zahltit senzor a ten nic nepozná. S brýlemi je to ještě horší, za slunečného dne opravdu přesnost detekce výrazně zhoršují. Nezbývá, než brýle nadzdvihnout, ale to už je v tu chvíli možná jednodušší „našmátrat“ ten proklatý senzor čtečky otisků. Inu, tohle prostě není ideální.

Když tedy nosíte brýle a máte čirou náhodou nějakou, byť jen drobně přísnou politiku ochrany firemní mailové schránky, běžné odemykání Galaxy S8 se mění v jakousi loterii „jak to zrovna půjde“. No, to už je opravdu jednodušší zmáčknout ono na displeji neustále svítící home tlačítko, tím telefon probudit a vyťukat třeba ten čtyřmístný kód.



Pro ten nejlepší a nejnadupanější aktuální telefon na trhu je to docela ostuda. Naštěstí ne tak zásadní, protože řada uživatelů díky svým návykům a specifikům na tenhle problém narazit ani nemusí. Vždyť zhruba třetina uživatelů v Česku si svůj telefon vůbec nezamyká, takže ty tyto nedostatky Galaxy S8 vůbec trápit nebudou.

