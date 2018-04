Revoluce se konat nebude, Samsung S8 má mít čtečku prstů na zádech

Po fiasku s modelem Galaxy Note 7 je nový vrcholný samsung velmi očekávaný. Jihokorejský výrobce si s novým modelem musí spravit reputaci a nabídnout opravdu nekompromisní přístroj. Informace o výbavě se s přibližující premiérou začínají množit.

Podle dřívějších zpráv měl chystaný top samsung přijít s revoluční koncepcí, kdy prakticky celé čelo telefonu měl tvořit displej. To se pravděpodobně stane. Ale podle všeho padá spekulace, že by chystaný samsung měl mít v displeji zabudovanou čtečku otisků prstů.

Alespoň to tvrdí jihokorejský server Naver odvolávající se na zdroj z dodavatelských firmy. Nový optický snímač otisků by měl ve výbavě být, ovšem nebude součástí displeje, ale pro značku netradičně na zádech telefonu. Ze špičkových smartphonů toto řešení razí Huawei a nově i Pixely od Googlu.

Technologie integrace snímače do displeje pravděpodobně ještě není tak daleko, aby s ní Samsung riskoval další blamáž. Snímač otisků přitom nemá být jediným zabezpečovacím prvkem nového Galaxy S8, chybět nemá ani skener oční duhovky. Ten už Samsung použil u problematického Notu 7, v chystané novince má být vylepšen.

Další novou zprávou je, že Samsung se u nového top modelu pravděpodobně vydá cestou Applu. Stejně jako poslední iPhony i Galaxy S8 má mít dvě verze lišící se velikostí a úhlopříčkou displeje. A stejně jako u iPhonů 7 má mít větší z chystaných vrcholných samsungů dvojitý fotoaparát.

Samsung by měl očekávaný vrcholný model představit už únoru v rámci veletrhu MWC. Krátce nato by měl jít do prodeje. Podle některých zpráv se ale premiéra o něco odloží, jihokorejský výrobce totiž nechce nic ponechat náhodě, aby se neopakoval scénář s Notem 7.