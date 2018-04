Téměř jistota: Samsung Galaxy S8 nebude mít konektor jack pro sluchátka

Když přišel v současnosti nejprodávanější smartphone iPhone 7 o audio konektor jack, strhla se mezi příznivci i odpůrci smartphonu od Applu mela. Nyní to již s jistotou vypadá, že o tradiční jack konektor pro sluchátka přijde i nástupce druhého celosvětově nejprodávanějšího smartphonu. Podle serveru SamMobile je jisté, že chystaný Samsung Galaxy S8 bude vybaven jen konektorem typu USB-C.

Informace, že chystaný vrcholný samsung nebude mít jack konektor, už probleskla dříve. Mluvilo se ovšem o tom, že Samsung vyvíjí vlastní standard univerzálního konektoru (více zde). Nakonec (možná z důvodu časové tísně) se firma rozhodla pro již odzkoušený konektor USB-C.

Uživatelé se tak budou muset v případě použití běžných sluchátek spolehnout na redukci. Obtížnější bude i poslech hudby a současné nabíjení. Ale pro iPhone 7 už existuje redukce i pro tento problém a jistě se objeví i pro nový samsung.

Uvolnění místa, které by zabíral jack konektor, se má projevit v tom, že Galaxy S8 bude mít dva stereo reproduktory a větší baterii. To vše při zachování štíhlého těla. Samsung jistě zapracuje i na zkvalitnění bezdrátového přenosu hudby, jak se o to pokusil Apple s čipem W1.

Konektor jack už kromě iPhonu 7 postrádá z u nás prodávaných smartphonů například tenké Lenovo Moto Z. I to spoléhá na jediný univerzální konektor USB-C. Smartphony s jediným USB-C konektorem už uvedli i jiní čínští výrobci.