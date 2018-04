Dva reproduktory ano, dva fotoaparáty ne. Špičkový Samsung se odhaluje

Původně se předpokládalo, že Galaxy S8 dostane po vzoru řady konkurentů dvojitý fotoaparát. Nyní to vypadá, že Samsung od tohoto řešení ustoupil. Alespoň podle zdroje z Číny, jehož předchozí predikce se potvrdily.

Ale podle severu Fone Arena se má chystaný špičkový samsung dočkat alespoň stereo reproduktorů. Ty by mohly nést značku Harman, kterou Samsung před nedávnem odkoupil. Ovšem na uvedení známého loga už na modelu S8, který má být představen v únoru, je asi brzy. Harman dříve spolupracoval s konkurenčním HTC.

Další odhalenou položkou výbavy je přední fotoaparát. Ten má mít podle serveru Galaxyclub.nl automatické ostření, kvalita autoportrétů tak má být vysoká. Samsung už si zaregistroval označení Smart AF, které se má týkat právě vylepšeného předního snímače.

Už z dřívějška víme, že by Samsung Galaxy S8 měl existovat ve dvou verzích. Menší provedení má mít 5,7palcový displej, větší dokonce 6,2palcový. Na rozměrech telefonu by se to podepsat nemělo, protože má mít displej přes celé čelo, respektive rámečky okolo něj mají být zcela minimální.