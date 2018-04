Aktuálně nejlepší smartphone na světě. Samsung zase předběhl konkurenci

První dojem? Je to samsung, to si prostě nikdo nesplete. Obě verze S8 navazují na design předchůdců, detaily však dotahují na maximum možného. Ano, hlavním lákadlem novinek je širokoúhlý displej roztažený tak, že na telefonu zůstávají jen dva tenké proužky nad a pod ním. Zahnutí do boků už známe od modelu S6 edge, boční rámečky tak ani novinky přímo nemají.

Zahnutí na bocích není subjektivně tak výrazné jako u předchozích modelů S6 a S7, v případě novinek na sebe displej strhává pozornost spíše minimálními rámečky nahoře a dole. To totiž stále není obvyklé, i když LG podobně roztažený displej už ukázalo na modelu G6 na veletrhu MWC na konci února. Jenže LG nemá zahnuté boky, nové samsungy v tomto směru vypadají atraktivněji.

A ještě detail: pokud se podíváte na fotografie pozorně, všimnete si, že displej je v rozích zaoblený, takže kopíruje tvar přístroje. Maličkost, ale povedená. Tvar obou S8 je velmi podobný předchozím modelům, třeba u detailů hran. Ale zahnutá jsou na bocích i záda a celek působí kompaktnějším dojmem.

Velikost? Nám se více líbí menší S8. Je menší než loňský model S7 edge, naopak druhá novinka S8+ je oproti němu větší. Menší se lépe drží v ruce a lépe se dá dosáhnout prsty po celém displeji. Přestože mají oba telefony vskutku obří displeje a minimální okraje, při práci se to nijak neprojevuje. Oba telefony se v ruce drží dobře.

Samotné displeje mají úhlopříčku 5,8 a 6,2 palce, což je v obou případech více, než měla loňská S7 s 5,5palcovým displejem. Maximální roztažení displeje tak má svůj význam, protože i větší S8+ není o moc větší než loňská S7 edge. Přitom displej je výrazně větší, 0,7 palce je opravdu velký rozdíl. Displeje mají rozlišení QHD+, tedy 1 440 x 2 960 pixelů. Všechny parametry najdete v tabulce.

Technické parametry Samsung S8 Samsung S8+ Samsung S7 edge Úhlopříčka displeje 5,8" 6,2" 5,5" Rozlišení 1 440 x 2 960 pixelů 1 440 x 2 960 pixelů 1 440 x 2 560 pixelů Jemnost displeje 570 ppi 529 ppi 534 ppi Procesor Snapdragon 835 Snapdragon 835 Snapdragon 820/Exynos 8890 Operační paměť 4 GB 4 GB 4 GB Uživatelská paměť 64 GB + paměťová karta 64 GB + paměťová karta od 32 GB + paměťová karta Rozměry 148,9 x 68,1 x 8 mm 159,5 x 73,4 x 8,1 mm 150,9 x 72,6 x 7,7 mm Hmotnost 155 g 173 g 157 g Baterie 3 000 mAh 3 500 mAh 3 600 mAh Zadní fotoaparát 12 Mpix f/1.7 12 Mpix f/1.7 12 Mpix f/1.7 Přední fotoaparát 8 Mpix f/1.7 8 Mpix f/1.7 5 Mpix Otisk prstu Ano Ano Ano Skener duhovky Ano Ano Ne Rozpoznávání obličeje Ano Ano Ne

A ještě naposled k displeji. Lze si ho velmi detailně nastavit: v nabídce je několik režimů, dá se nastavit barevný odstín RGB, rozlišení a další detaily. Pod displejem už nezbylo místo na klasická tlačítka, ta jsou nyní virtuální a aktivují se pomocí funkce tlakového stisku (force touch). Prostě dole stisknete silněji displej a zobrazí se klasická tlačítka: domů, zpět a procesy. Funguje to spolehlivě, ale na celkové hodnocení si počkáme do recenze. Třeba to bude v praxi rušit.

S chybějícími tlačítky pod displejem souvisí i přesun senzoru otisku prstu na záda telefonu. Tam ho mají třeba huaweie a z ergonomického hlediska to není problém. Navíc, obě S8 nabízejí další dvě technologie pro zabezpečení. Mají skener oční duhovky Iris a umí rozpoznávat tvář. Především druhá technologie funguje bleskurychle, otázkou je, nakolik je bezpečná. Ale to opět ukáže až praxe, vyzkoušíme.

V testovacích vzorcích běžel Android 7.0 a Samsung slibuje co nejrychlejší aktualizace. Menu je upravené, to je u Samsungu klasika. Nadstavba se jmenuje Samsung Experience a nevypadá to, že by systém společnost „zapatlala“ tunou balastu. Především menu jsou přehledná a jednoduchá. Do toho hlavního se pak už nelze dostat klasickou ikonou, stačí se posunout na displeji vertikálním směrem.

Hardware mají oba modely stejný. Procesor je nejnovější Snapdragon 835, na který má Samsung zatím exkluzivitu. Druhou volbou, jak je obvyklé u špičkových samsungů, je vlastní Exynos. Evropské modely měly druhou variantu, asi to bude platit i u novinek. Oba procesory jsou vyráběné 10nm technologií. Operační paměť má vždy 4 GB, uživatelská pak 64 GB, ale tady bude zřejmě existovat více verzí. Oba modely se liší baterií, menší má 3 000 mAH, větší 3 500 mAh článek.

Výkonu mají oba telefony nadbytek, čehož se výrobce rozhodl využít a připravil snadné propojení telefonu jako notebooku. Je k tomu potřeba krabička s názvem DeX. V principu je to stejné jako microsoftí Continuum, ale samozřejmě na Androidu a minimálně v demu na premiéře to fungovalo mnohem rychleji.

VIDEO: Samsung DeX Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krabička DeX má konektory na připojení monitoru, klávesnice a myši, na zadní straně výklopného stojánku je pak větráček. Po připojení na monitor se Android roztáhne do desktopového zobrazení, funguje multitasking, k dispozici je kancelářský balík Microsoftu a přes virtuální engine lze spouštět i firemní aplikace. Propojení přes krabičku DeX se budeme věnovat samostatně, stojí rozhodně za pozornost.

Oba fotoaparáty mají výbornou světelnost f/1.7. Zadní s fázovým ostřením má rozlišení 12 Mpix, přední s autofocusem pak 8 Mpix. Očekávalo se zpomalené video, to však novinky neumí, respektive limitem je 60 snímků za sekundu. K fotoaparátu je nutné dodat, že Samsung představil i novou 360stupňovou kamerku, která je výrazně menší než ta loňská a cena klesla na rozumných 7 000 korun.

Oba nové smartphony samozřejmě podporují všechna běžná pásma wi-fi, mají NFC, novinkou je pak konektor USB-C, který Samsung použil poprvé u modelu Note 7, ale ten ze známých důvodů zmizel z trhu. Obě S8 pak mají nejširší podporu satelitů pro zobrazení polohy. Vedle obvyklých GPS a ruského Glonassu umí už i evropské Galileo a čínské BeiDou.

Samsung S8 už nebude v obyčejné verzi bez zahnutého displeje. Novinky budou stát 21 999 a 24 999 korun. Za tuto cenu jej má už v nabídce operátor O2, Vodafone tyto cenovky upravil ve svém typickém stylu na 21 977 a 24 977 korun. T-Mobile jej do své nabídky krátce po představení zatím nezařadil.



Loňská S7 edge startovala na 22 599 korunách, takže v podstatě můžeme říci, že letošní novinka je o fous levnější. Větší model S8+ je podle nás zbytečně drahý, platit o tři tisíce navíc za větší displej nám přijde zbytečné.

Oba modely se začnou prodávat 28. dubna, ale předprodej startuje už dnes večer a končí 19. dubna. Zákazníci, kteří si telefon objednají v předprodeji, jej dostanou zhruba o týden dříve, než začne oficiální prodej. Oba modely budou ve čtyřech barvách: černé, stříbrné, šedivé (jde do fialova) a modré. Modrá bude v Česku dostupná jen u Alzy a ve značkových prodejnách Samsungu.

VIDEO: Samsung Official TVC: Ostrich Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aktualizace 20:50: Doplněny ceny u českých operátorů.