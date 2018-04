Zálesácká Galaxy S8 odhalena ze všech stran. Známe i výbavu

Přístrojů s odolností vůči vniknutí vody nebo prachových částic sice v nejvyšší třídě přibývá, příslušná IP certifikace však samozřejmě vůbec nezaručuje, že telefon snese i hrubší zacházení.

Samsungy s přídomkem Active takovou garanci naopak dávají a S8 Active tak kombinuje špičkovou výbavu s příslovečnou hroší kůží. Výbava telefonu je sice shodná se základní verzí, design a konstrukční provedení se naproti tomu docela výrazně liší.

Použit je tedy opět 5,8palcový Super AMOLED panel (1 440 × 2 960 pixelů), který výrobce pojmenoval jako Infinity. Panel však nebude zaoblený a je uchycen v bytelném vyztuženém kovovém rámečku. Konstrukce se zesílenými hranami a pogumovanými rohy vyhovuje armádní normě MIL-STD-810G, která doplňuje odolnost IP68 z běžného modelu.

Odolnější má být i krycí sklo displeje. Právě v tomto ohledu si tandem špičkových samsungů nevedl v crashtestu vůbec dobře (více zde). Odolný kryt se samozřejmě promítl do celkových rozměrů, které narostly na: 74,9 × 152,1 × 9,9 mm (původní měří 68,1 × 148,9 × 68,1 × 8 mm). Hmotnost poskočila o více než 50 gramů na celkových 208 g.

Odolná řada Galaxy S bývá výsadou amerického trhu a zatím není jisté, zda se S8 oficiálně podívá i do jiného regionu. Příliš tomu nenapovídá použití Snapdragonu 835, který jinak Samsung montuje právě do řady S8 pro USA a Čínu. Současný model S7 Active je k dispozici pouze u operátora AT&T, a stejná situace byla i u předchozí generace S6.

Na použitém čipu nezávisí velikosti pamětí, ta operační má opět kapacitu 4 GB, uživatelská pak 64 GB. Stejně jako u základního modelu je k dispozici paměťový slot.

Totožné jsou také použité fotomoduly, na zádech je 12MPix jednotka s technologií dual-pixel, světelností f/1,7 a optickou stabilizací, čelní kamerka pak disponuje 8MPix senzorem.

Objektivu na zádech z jedné strany asistuje duální blesk, z druhé pak snímač otisků prstů. Toto umístění jsme u S8/S8+ kritizovali, rozumnější by bylo senzor umístit do středu zad, jak to dělá třeba Huawei (Honor).

Odolná verze má oproti běžné tradičně větší baterii, a to výrazně, zatímco S8 má 3 000mAh akumulátor, verze Active dostane 4 000mAh článek. Taková kapacita už je předzvěstí velmi slušné výdrže na jedno nabití.

Zatím není známo, kdy se telefon dostane do prodeje a jasná není ani jeho cena.