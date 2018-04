Samsung představil S8 s displejem skoro bez rámečků

Co se týče designu novinek, tak Samsung nepřekvapiil. Podoba nové generace špičkových samsungů Galaxy S byla známa de facto již od počátku letošního roku. Frekvence úniků se s blížící premiérou tradičně zvyšovala, tajemstvím tak nebyly ani podrobné specifikace modelů S8 a S8+.

Ty letos poprvé po třech letech, kdy společnost představovala novinky Galaxy S v Barceloně u příležitosti tradičního veletrhu Mobile World Congress, představil na samostatné akci. Tedy přesněji řečeno akcích, nové top modely si premiéru odbyly současně v New Yorku a Londýně.

Přestože novinky dostaly displeje větších úhlopříček, co do rozměrů se od dosluhující generace (Galaxy S7 a Galaxy S7 edge) výrazně neliší. Displej základního modelu Galaxy S8 oproti stávající generaci přidává navíc čtyři desetiny palce, s 5,5" se tak dostal na úroveň současného Galaxy S7 edge. Oproti tomu pak nový prémiový model v podání Galaxy S8+ přidal na úhlopříčce displeje sedm desetin, dosáhl tak 6,2 palce. Rozlišení displejů je u obou novinek shodné, a to 1 440 x 2 960 pixelů.

Společných jmenovatelů nových „galaxy es“ je ovšem více, a to včetně například 4GB operační paměti či procesoru, kde Samsung použije buď Snapdragon 835 nebo vlastní procesor Exynos.