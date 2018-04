V Samsungu válčí sami proti sobě s ohnutým a placatým mobilem

Už od roku 2010 platí, že topmodelem značky Samsung je jeho řada S, pravidelně vycházející každý rok s číslovkou přidanou za ono S. Už o rok později se sice vedle této řady přidala ještě série Note, která v podstatě onen topmodel zabalí do větších rozměrů, ale špičkou bylo stále ono „esko“.

Až loni se Samsung rozhodl pro designový experiment v podobě modelu edge, který sice stále v názvu písmeno S má, nicméně přívlastek edge pomalu začíná tvořit svoji samostatnou kategorii. Po modelu S6 edge přišel S6 edge+ a letos už můžeme v kapse nosit model S7 egde. Navíc vše nasvědčuje tomu, že onen korunní klenot je právě model edge s ohnutými rámečky. Takže co s onou klasikou s placatým displejem?

Nástup řady S7 v nás tak trochu potvrdil domněnku, že placaté „esko“ bylo odsunuto na druhou kolej. Stačí si jen trochu rýpnout do grafiky jak českého, tak zahraničního webu Samsungu. Na českém je duo zmíněno v pořadí „edge - klasický S7“, na anglickém webu dokonce vidíme na obrázcích primárně ohnutý edge a nadpisy řadu generalizují jako „nové Galaxy S7“.

A my to chápeme. Na modely edge se dívá lépe, protože ohnuté rámečky jsou zkrátka něco nového a neokoukaného. Nemá je iPhone, nemá je Sony, nemá je LG. Dosud je stihl využít jen čínský výrobce Vivo, který ale na našem trhu stejně není téměř vidět.

Naopak klasická S7 je popravdě tak trochu nuda. Vzhled se vyjma více hranatých S2 a S4 v zásadě neměnil a není tomu jinak ani v případě S7. Kulaté boky, oválné středové tlačítko... je to tu zase a znovu. A o co hůř, že mu onu originální designovou evoluci sebral právě model edge, takže klasický Galaxy S musí zkrátka dále nosit stejný kabát.



Pokud vezmeme situaci čistě technicky, není mezi oběma modely mnoho rozdílů. S7 edge má o 0,4 palce věší displej (5,1 palců u S7 a 5,5 u S7 edge) a o 600 mAh větší baterii (standardní S7 má baterii s kapacitou 3000 mAh). A to je, samozřejmě pomineme-li design, vše. Jinak jsou oba dva telefony výbavou naprosto totožné.

Takže si výběrem pomůže cena? Spíše ne. Galaxy S7 edge koupíte za 22,5 tisíce korun, klasický Galaxy S7 cenu stáhne na necelých 20 tisíc. Rozdíl 2 500 korun tak při koupi takto drahého modelu podle nás není nijak zásadní, celkem těžko si dovedeme představit, že pokud někdo má na mobil 20 tisíc, tak dva a půl tisíce navíc by pro něj byly problémem.

Chápeme námitky, že někdo zkrátka nemusí být fanoušek ohnutého displeje. Sami jsme se několikrát při používání S7 edge dostali do situace, že jsme neomaleným držením telefonu omylem stiskli nějakou volbu na kraji displeje, nebo nám po něm ujel prst a odsunul nám obsah, který jsme zrovna četli. Někdo preferuje tradiční design a plochý displej mu sedne lépe.

V tom případě ale nabízíme řešení. Co takhle loňský model Galaxy S6, který seženete pod 15 tisíc korun? Co takhle letošní model Galaxy A5 za 10 tisíc korun? My je totiž měli v ruce všechny a myslíme si, že pokud je jednou telefon označen jako prémiový samsung, odvede svou práci stejně dobře jako kterýkoliv jiný s touto nálepkou. S6 sice ztrácí voděodolnost, A5 zase zejména podporu virtuální reality kvůli absenci gyroskopu, jinak mají ale oba parádní displeje, dostatek výkonu i skvělé fotoaparáty.



My bychom rádi viděli, aby se situace vyvíjela tímto směrem: Samsung zařadí špičkově vybavený model s plochým displejem do série A a ještě o trochu sníží jeho cenu, aby byla oproti nadcházejícímu modelu edge jedním ze skutečně rozhodujících faktorů. Řadu S pak přenechá ohnutým elegánům. Jedině tak si dovedeme představit, že se z klasického „eska“ opět stane velké lákadlo a ne jen tak trochu opomíjený bratříček zářícího edge.