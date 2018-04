Samsung má estetický průšvih, u Galaxy S7 se škrábe tlačítko

Toho, že se tlačítko pod displejem Galaxy S7 a S7 edge až překvapivě snadno poškrábe, jsme si všimli už několik týdnů poté, co jsme tento smartphone začali používat. Jen jsme tomu nevěnovali přílišnou pozornost. Pak se ale začaly objevovat na internetu hlasy, že jde nejspíš o docela rozšířený problém. Diskuse se objevily na fórech xdaDevelopers nebo Reddit, na podivné vlastnosti tlačítka upozornil také server PhoneArena a v Česku kauzu otevřel portál Svět Androida.

Z těchto hlasů z různých koutů světa a od novinářů i uživatelů vyplývá, že poškrábané domovské tlačítko u Galaxy S7 a S7 edge není nic neobvyklého. Setkávají se s ním jak běžní uživatelé, tak novináři, zdá se, že na způsobu používání telefonu moc nezáleží, tlačítko je prostě na poškrábání velmi náchylné a snadno se tak stane i v kapse kalhot. Redakcí nám prošly dva kusy „sedmičkových“ samsungů, klasický S7 a větší S7 edge, u obou jsme škrábance zaznamenali. Objevily se relativně záhy po začátku používání a postupně přibývají.

Co je důležité zmínit, je fakt, že škrábance nemají žádný neblahý vliv na funkci čtečky otisků prstů, která je v tlačítku zabudována. Od počátku používání jsme nezaregistrovali, že by se schopnost čtečky rozpoznat otisk jakkoli zhoršila. Škrábance jsou tak v podstatě jen kosmetický problém, u kterého Samsung tvrdí, že o něm vlastně neví. „Žádné stížnosti zákazníků v této souvislosti neevidujeme,“ zní oficiální odpověď z tiskového oddělení českého zastoupení.

To vlastně o samotném problému nic neříká. Poškrábané tlačítko je totiž něco, čeho si mnozí uživatelé nemusí vůbec všimnout a ti, kdo si toho všimnou, doznají, že s tím dovedou žít, než aby cokoli řešili. Navíc pravděpodobnost, že by se podařilo takovou vadu reklamovat a poškrábané tlačítko vyměnit v rámci záruky, je dost mizivá. Navíc by reklamace nic neřešila, po pár týdnech se škrábance objeví znovu. I proto si nejspíš zákazníci u výrobce nestěžují a lamentují pouze na internetu.

V podstatě jde o dost malichernou vadu, na které je však zvláštní to, že se týká nejdražšího prémiového modelu největší mobilní značky. Trapné na tom je to, že jiných modelů se problém netýká. „Nic co by po roce používání stálo za řeč,“ zhodnotil poškození tlačítka u svého modelu S6 jeden z námi oslovených uživatelů loňské vlajkové lodi s tím, že stav odpovídá stavu zbytku telefonu. Ani my si nevzpomínáme, že bychom u testovaných modelů S6 zaznamenali rychlou degradaci povrchu home tlačítka. Škrábance v nadměrné míře jsme neobjevili ani třeba u modelu Galaxy A5 2016, který má rovněž čtečku otisků v tlačítku. Zdá se tedy, že se potíž týká jen modelů S7.

U nich očividně výrobce zvolil jiný materiál povrchu tlačítka, který není tak trvanlivý. Těžko říci, co k tomu Samsung u nejluxusnějšího typu vedlo. Možná jde o chybu jen určitých sérií telefonu, ale to ověřit nejde. Uživatelé S7 a S7 edge se tak budou muset smířit s tím, že bude home tlačítko možná poškrábané. Jak zjistili zástupci serveru Svět Androida, měnit se jej nevyplatí, u typu S7 vyjde výměna podle odhadů servisu na zhruba 2 000 korun, u S7 edge je to ale záležitost asi třikrát dražší, jelikož je prý nutné z konstrukčních důvodů měnit tlačítko i s displejem.