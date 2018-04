Galaxy S7: dvojí velikost, duální fotoaparát a návrat paměťového slotu

Teprve před několika dny deník AsiaToday publikoval nepotvrzené informace, že sedmá generace Galaxy S přijde ve dvojí velikosti. Oproti současným modelům S6/S6 edge (5,1palcový displej) a S6 edge+ (5,7 palce) by displej obou verzí S7 měl narůst o desetinu palce, tedy na 5,2 a 5,8 palce.

Na jaře představená dvojice S6/S6 edge měla stejnou nejen úhlopříčku displeje, totožné bylo i QHD rozlišení (1 440 × 2 560 pixelů). Jediným rozdílem v tomto směru tak byla po stranách zahnutá obrazovka verze edge.

Větší z domnělého tandemu Galaxy S7 by mohla mít 4K displej, tedy panel s rozlišením 2 160 × 3 840 obrazových bodů. Stejné rozlišení na ještě menším 5,5palcovém displeji již v Berlíně předvedla značka Sony v prémiové verzi své Xperie Z5 (více o Xperii Z5 Premium zde). Displej 5,8palcové S7 by tak měl jemnost 759 PPI oproti neuvěřitelným 803 bodům na palec u nejlepší xperie.

Jen o dva dny později stejný server publikoval novou várku spekulací ohledně příštího samsungu, v té již dvě velikostní verze nefigurují. Mluví se pouze o jednom provedení s 5,7palcovou obrazovkou. To je velikost shodná s novým S6 edge+. O rozlišení se nemluví, ovšem vzhledem k větší úhlopříčce není nasazení 4K panelu vyloučeno.

Uvnitř Snapdragon i Exynos. Druhý ale s velkou převahou

Zůstávají naopak předpoklady ohledně použité čipové sady. Nadále se počítá se dvěma variantami telefonu. Jedna má využívat in-house řešení Samsungu jménem Exynos M1 s kódovým jménem Moongoose, druhá by pak měla spoléhat na Qualcomm Snapdragon 820.

Hardware Qualcommu Samsung u vrcholných modelů v předchozích letech používal souběžně se svými sadami, v případě modelů S6/S6 edge (+) však vsadil výhradně na Exynos 7420. Snadragon 810 totiž potrápila nadměrná produkce tepla (více zde), ale později produkovaná verze 2.0 prý tyto problémy eliminovala. Exynos M1 s osmijádrovým procesorem taktu až 2,3 GHz má pohánět větší procento produkce Galaxy S7, a to s velkou převahou.

Přesto však Qualcomm není u Samsungu odepsán, což dokazuje únik výsledku v testu AnTuTu u domnělého prototypu Galaxy S7. Telefon se 4 GB operační paměti a 64GB vnitřním úložištěm pohání Snapdragon 820 s grafickou jednotkou Adreno 530.

Nový Snapdragon si oproti Exynosu 7420 vedl lépe v testu s plovoucí řadovou čárkou (3 481 vs. 2 149 bodů), lepší byl i ve vykreslování 3D grafiky (23 597 vs. 20 964 bodů). Celkově však Exynos získal asi o 10 % vyšší skóre. Nutno ovšem podotknout, že šlo o prototyp Snapdragonu a jeho kondice může byt ve finále přeci jen lepší.

„Sedmička“ s paměťovým slotem a duálním fotoaparátem?

Ještě loni tehdejší top model Samsungu Galaxy S5 na konkurenci ztrácel z hlediska použitých materiálů. Telefon s plastovým odnímatelným krytem se zkrátka krásnému HTC One M8 s celokovovým tělem a přechody mezi použitými materiály bez mezer nemohl rovnat. Výhodou samsungu však byla snadno vyměnitelná baterie.

Že Samsung umí vyrobit smartphone z ušlechtilých materiálů, ukázal až letos na jaře dvojicí S6/S6 edge. Ztráta přístupu k baterii nebyla tolik bolestivá jako zmizení paměťového slotu. I když si to v Applu nemyslí, za minimum je dnes považováno 32 GB prostoru a u Samsungu s přebujelým TouchWiz to platí dvojnásob.

Paměťový slot by se však sedmé generaci Galaxy S měl opět vrátit. I nadále se počítá s dvěma paměťovými verzemi, a to 32 a 64 GB. Náročnější uživatelé by si pak mohli paměť prostřednictvím microSD karty snadno navýšit. S vyměnitelnou baterií se však již samozřejmě nepočítá, návrat k uživatelsky rozebíratelnému plastovému šasi totiž už Samsung připustit nemůže.

Mluví se také o nasazení duálního fotoaparátu, kterým se proslavila značka HTC u výše zmíněného modelu One M8, když známý ultrapixelový fotomodul doplnila o další, který sbíral dodatečná obrazová data a pomáhal tak k lepšímu výsledku expozice.

O rok později u One M9 však výrobce vsadil na běžnější koncepci jednoho objektivu s 20MPix snímačem a ultrapixelovou jednotku přesunul na čelní stranu přístroje. Je známo, že současné nejvyšší modely Samsungu patří k nejlepším fotomobilům a výrobce tak do podobných experimentů nic netlačí.