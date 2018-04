Fotomobil na podtrženou jedničku. Samsung S7 opravdu fotí lépe než S6

Ne, majitelé samsungů Galaxy S6 rozhodně nemusí své smartphony zahazovat a hned běžet pro nový S7 nebo S7 edge. Fotoaparát jejich smartphonu stále patří ke špičce na trhu, ale co naplat, S7 je opravdu lepší. Zda není lepší kvalita snímků jen planým slibem, jsme si ověřili s předsériovým prototypem, který se nám nakrátko dostal do ruky. A podle našich prvních testů to vypadá, že Samsung opravdu kvalitu vylepšil. Fotoaparáty se ale liší i v dalších záležitostech.

Nový dvanáctimegapixelový snímač s takzvanými duálními pixely pro rychlejší ostření opravdu znamená, že S7 ostří bleskurychle, rozdíl oproti S6 je znát. Ale neznamená to, že by se fotoaparát při ostření nespletl, především makro snímky mohou trpět špatným zaostřením, ale to je společná vlastnost obou modelů.

Dalším, čeho jsme si všimli, je rozdílný formát fotografií. Zatímco Galaxy S6 fotí nativně v poměru stran 16:9, nové modely řady Galaxy S7 se vrátily k poměru 4:3. To v praxi znamená, že pokles rozlišení ze 16 na 12 megapixelů je vlastně méně podstatný, protože ty pixely navíc měly modely S7 doslova po stranách obrazu. Jenže hned další rozdíl situaci přeci jen trošku mění – čočka Galaxy S7 edge má trochu jiný záběr než ta u S6.

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge

Na šířku se totiž na obraz vejde téměř to samé, u S7 možná i trochu více. To celkově znamená, že Galaxy S7 pojme trochu objemnější scénu do jednoho záběru. Nebo chcete-li, ze stejné vzdálenosti se k objektu na snímku vejde u S7 více okolí než u S6. Tento fakt ale také zároveň znamená, že ze stejné vzdálenosti mají snímky v daném rozlišení trochu méně detailů než u S6. To však lze snadno napravit tím, že se k fotografovanému objektu přiblížíte. Navíc díky tomu, že S7 opravdu méně šumí a to prakticky za všech podmínek, se rozdíl v úrovni detailů smaže, respektive nakonec převáží výhoda na straně novinky.

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge

Fotografie jsme schválně pořizovali za komplikovaných světelných podmínek, jen pár testovacích snímků jsme pořídili ráno za dobrého světla. Jinak jsme zkoušeli fotit ulici za svítání, tmavý hotelový pokoj či chodbu, nebo prostředí premiéry S7 s umělým osvětlením. Nic z toho nejsou podmínky, ve kterých by smartphony fotily suverénně. A právě tady vyniknou rozdíly mezi starým a novým modelem nejvíc. Zatímco za hezkého světla pozná rozdíl v kvalitě snímků málokdo, v obtížném osvětlení získává fotoaparát Galaxy S7 oproti předchůdci opravdu navrch. Někdy i docela výrazně.

Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S6 edge Fotografie pořízená smartphonem Samsung Galaxy S7 edge

Ve tmě Galaxy S6 určitě víc šumí, častěji také hrozí rozmazání snímku kvůli tomu, že tu automatika musí volit delší časy expozice než u S7, který má optiku s lepší světelností. Sice jen o malinko, ale rozdíl je v extrémních případech znát.

Zdá se tedy, že Galaxy S7 nastavuje novou laťku mezi fotomobily. Podle nás by určitě porazil i Microsoft Lumia 950, která se stala vítězem našeho slepého testu fotomobilů. Zatím jsme jednoduše lepší fotomobil neotestovali. Jsme tak zvědavi, jak budou vypadat obrazové výstupy třeba z nového LG G5, které se u fotoaparátu vydává trochu kreativnější cestou, ale u kterého by měla stále kvalita hrát velkou roli.