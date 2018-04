Samsung se chystá na olympiádu. Připraví speciální edici „es sedmičky“

Letos se speciální olympijské edice dočká vrcholný smartphone v nabídce tohoto výrobce. Logicky padla volba na provedení se zaobleným displejem, o model Galaxy S7 edge je mezi zákazníky totiž největší zájem.

Jak ukazuje snímek, který s předstihem před oficiálním představením zveřejnil známý „únikář“ Evan Blass, olympijská edice Samsungu Galaxy S7 edge se dočká mírného vylepšení vzhledu.

Čočku hlavního fotoaparátu lemuje modrý rámeček, naopak ústřední tlačítko pod displejem má žluté ohraničení. Stejnou barvu dostalo i zakrytí reproduktoru na vrchu čela telefonu.

Samozřejmě nechybí logo olympijských her na zádech telefonu. Výbava olympijského samsungu by se však od běžného provedení lišit neměla. Navíc by měla být přítomna pouze aplikace s programem a plánem XXXI. letních olympijských her, které se budou v hlavním městě Brazílie konat od 5. do 21. srpna.

Olympijská edice Samsungu Galaxy S7 edge asi nebude pro každého. Pokud se bude totiž opakovat stejný scénář jako v minulosti, tak speciální samsung dostanou jen přímí účastníci olympiády.