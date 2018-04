Samsung zlevnil top modely S7 a S7 edge. Sleva má ale podmínky

Zatímco loni Samsung spustil bonusovou akci již tři měsíce po zahájení prodeje tehdejší novinky Galaxy S6, letos se vrací zpět k původnímu, tedy předloňskému modelu. Nákup současných topmodelů Galaxy S7 a Galaxy S7 edge tak zvýhodňuje zhruba v polovině kralování. Nicméně ani letošní bonusová akce není bez podmínek.

Telefony je přednostně nutné zakoupit v průběhu září, a to u vybraných prodejců (téměř 60). Zákazník musí navíc uhradit standardní cenu, Samsung totiž peníze vrátí až zpětně.

A to až po povinné registraci na samsung-bonus.eu, kde skrze formulář kupující musí nahrát a odeslat účtenku, a to včetně fotografie IMEI vygenerovaného přímo na daném přístroji. Registraci je nutné provést do 14 dní od data koupě.

Akce je navíc Samsungem početně omezena, a to na prvních 1 400 registrací v případě modelu Galaxy S7, u verze S7 edge pak na pouhých 1 000 kusů.

Až po splnění všech podmínek společnost vyplatí v případě standardního Galaxy S7 bonus ve výši 1 800 korun, telefon tak vyjde na 17 999 Kč. U verze Galaxy S7 edge kupující ušetří více než 10 % z doporučené prodejní ceny (22 599 Kč), společnost tento model totiž zvýhodňuje částkou 2 600 Kč. Galaxy S7 edge tak klesne těsně pod hranici dvaceti tisíc korun.

A ani tato částka nemusí být konečná. Zpětný bonus lze získat i při nákupu telefonů za již zvýhodněnou cenu, bonusové akce Samsungu lze tedy využít bez ohledu na slevové akce samotných prodejců.

Například u Vodafonu se tak lze u vrcholného modelu Galaxy S7 edge dostat až na necelých 17 tisíc korun. Avšak za podmínky, že si zákazník k telefonu pořídí i vybraný tarif, pouze v takovém případě operátor poskytne až třítisícový bonus ze standardní prodejní ceny.