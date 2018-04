Nejlepší smartphone letoška přichází. Zkusili jsme Samsung Galaxy S7

V dnešní době, kdy ve smartphonech najdeme téměř každou myslitelnou funkci, není jednoduché zákazníky zaujmout. Samsungu se to loni se špičkovou řadou S6 povedlo, a to především díky modelům edge, které doposud nezestárly. Zdálo se, že firmu čeká velmi těžké sousto; posunout novou generaci S7 o kus dál chtělo hodně sil.

Podle úniků informací, které představení S7 předcházely, to vypadalo, že novinka bude jen obyčejnou evolucí. Inu, na první pohled to tak je. Design se zásadně nezměnil, hardware doznal nezbytný update. Jenže celek je mnohem víc než obyčejnou evolucí, jako předvádí třeba Apple s jeho „půlgeneračními“ modely (momentálně 6s).

Samsung Galaxy S7 a S7 edge jsou k dokonalosti dovedené koncepty loňského modelu. Samsung vyslyšel nářky uživatelů a přidal v oblastech, kde měl nedostatky. Ano, i tady se objeví důvody ke kritice, S7 není revolučně inovační, ale troufáme si tvrdit, že i přesto tohle bude letos právě ten smartphone, který se nejvíce blíží ideálu.

Štvalo vás to? Je to pryč

Téměř vše, co o nové dvojici top modelů korejské značky uniklo před jejím představením, je pravda. Hodně novinek se soustředí na drobná, ale žádaná vylepšení oproti modelům S6. Vystouplý fotoaparát? Je ten tam, čočka u novinky vystupuje minimálně, vlastně je to spíš takový rámeček. Baterie? Ano, je stále nevýměnná, ale kapacita řádně narostla. S7 disponuje 3 000mAh baterkou, model edge dokonce 3 600 mAh. Výdrž by tak měla být velmi solidní.

U S6 chyběl mnohým uživatelům slot na paměťové karty, Galaxy S7 a S7 edge jej mají. Kritiku schytal S6 i za to, že oproti předchozímu modelu S5 ztratil odolnost vůči vodě a prachu. I tu Samsung opět zavádí, tentokrát bez jakéhokoli viditelného vlivu na design. Samsung vrátil uživatelům řadu věcí, které jim s předchozí generací sebral. Za to samozřejmě automaticky nezaslouží pochvalu, ale v kombinaci s dalším pokrokem už je to trochu jiná písnička.

A mimochodem, i ten tolik diskutovaný „always-on“ displej S7 mají. On ho měl už i S6 edge, který dovedl zobrazovat na své zahnuté hraně třeba hodiny, ale jen v nastaveném rozmezí časů. Modely S7 tohle omezení opouští, na AMOLED panelu může svítit čas i řada dalších informací, aniž by to zásadně ovlivnilo výdrž baterie.

Stejný a přesto tak jiný

Na první pohled vypadají Samsung Galaxy S7 a S7 edge velmi podobně jako loňské modely. Linky zůstaly v zásadě zachovány, ale změn je spousta. Zásadním rozdílem je samozřejmě fakt, že zatímco Galaxy S7 zachovává běžnou konstrukci a úhlopříčku displeje 5,1 palce, S7 edge dostal 5,5palcový displej a tedy trochu povyrostl. Tím se mezi oběma modely utvořila určitá mezera a neměly by si vzájemně brát zákazníky, jako tomu bylo u současné generace. Přitom vlastně jiný velký rozdíl než ve velikosti a zahnutí displeje mezi novinkami není.

Drobných nuancí v designu je oproti stávajícím provedením víc než dost. Například zahnutí zad. Tak, jak je u modelu edge zahnutý displej, jsou u obou variant podobně na okrajích zahnuta záda. Zahnutí je mírnější (s větším poloměrem), ale telefon dobře sedí v dlani. Možná í díky tomu S7 edge vůbec nepůsobí jako velký smartphone. Ve srovnání s ostatními 5,5palcovými kousky je to střízlík, vůči klasickému S7 se nezdá být o tolik větší.

Přitom se u obou „sedmičkových“ samsungů změnil celkový pocit z telefonů. S6 sice působil prémiovým dojmem, ale zároveň jsme se nemohli zbavit určitého pocitu křehkosti. Ten u S7 zcela vymizel a také edge působí bytelně.

Trochu zklamáním je sada barev, ve kterých se budou modely S7 prodávat. Loni Samsung se svou novinkou uvedl i některé hodně netradiční barevné varianty, tmavě zelená nebo světle modrá byly velkým oživením. Letos je sestava nudnější – bílá, černá a k tomu zlatá a stříbrná. Nejvíc se nám trochu paradoxně líbí „zlatá“ verze. Není tak výrazně zlatá a docela elegantní, přitom je stále originálnější než bílá a černá klasika. Stříbrná verze trpí tím, že je hodně lesklá. Vypadá jako zrcátko a místo aby vytvářela dojem luxusu, šmouhy na lesklém povrchu a odlesky této barevné varianty působí lacině.

Pro náruživé hráče

Nové modely samozřejmě dostaly lepší hardware, u obou je stejný. Procesory Exynos nebo Snapdragon 820 zajistí telefonu nejvyšší příčky v benchmarcích. Na druhou stranu je kolem toho, kde jaký procesor bude k dispozici, trochu ticho. Nicméně nárůst výkonu by měl být asi 30%, ve hrách ještě větší díky o hodně vylepšenému grafickému čipu.

Veškerý výkon by ale nebyl tak důležitý, kdyby Samsung nevymyslel, na co vše jej využít. Novinky S7 a S7 edge tak dostanou řadu nových softwarových funkcí. Jednou z největších novinek je trochu zvláštní Games hub. Na první pohled divné softwarové řešení, které dovolí nastavit, jak se smartphone má chovat při hraní her. Dovede vypnout notifikace, deaktivovat senzorová tlačítka (ano, sestava zůstává stejná a čtečka otisků je stále pod displejem), aby při hraní her náruživce nic nerušilo.

Hru lze třeba minimalizovat, ale zůstane běžet v pozadí a nemusí se znova při návratu nahrávat. Tohle se možná trochu hůř vysvětluje, ale řada her po přepnutí do jiné aplikace v podstatě startuje znovu, modely S7 by měly tohle díky hernímu hubu eliminovat. Třeba Simpsons: Tapped Out by se tak neměly načítat pokaždé, když jen odskočíte k novému e-mailu. Games hub umožní i nahrávat herní dění, se kterým se pak lze pochlubit na sociálních sítích nebo oblíbených herních službách.

Mimochodem, aby se Samsungy S7 při hraní nezadýchávaly kvůli přehřívání, Samsung dovnitř nainstaloval speciální systém chlazení. Chladič, který se stará o odvod tepla, prý obsahuje vodu. Uvnitř voděodolného telefonu tak je voda.

Chce fotit ještě lépe

Samsung Galaxy S6 je stále jedním z nejlepších fotomobilů na trhu. A řada S7 chce na tento úspěch navázat. Zatím jsme nemohli foťák detailněji vyzkoušet, ale sestava vypadá velmi nadějně. Rozlišení sice pokleslo na 12 megapixelů, ale světelnost objektivu je teď f/1,7. Pixely na čipu mají velikost 1,4 mikrometru. Samsung se chlubí tím, že obrázky mají být i díky vylepšené stabilizaci obrazu o 95 % světlejší a na čip se dostane o 25 % více světla než u předchůdce. S tímto množstvím by si měl poradit novy čip o mnoho lépe než ty stávající. Samsung nazývá svou novinku Dual Pixel sensor a nové aranžmá pixelů má zajistit lepší podání barev i méně šumu.

Těžko říci, jak tomu ve skutečnosti bude, ale foťák vypadá podle našich prvních zkušeností velmi nadějně. V obtížných světelných podmínkách dokázaly prototypy pořídit ostré snímky s dobrou úrovní detailů. Navíc fotoaparát ostří až neskutečně rychle, což je dáno novými algoritmy ostření. Ve srovnání s S6 ostří S7 doslova okamžitě a S6 vypadá jako lenoch.

Chce být pan dokonalý

Samsung Galaxy S7 je na první pohled další špičkový smartphone, který toho nemá oproti předchůdci tolik navíc. I my sami jsme před časem prohlásili, že by dosavadní S6 vlastně ani nástupce nepotřeboval. Ale řada S7 se posouvá opět o nutný kousek dál.

S7 edge s větším displejem je tím pravým top modelem pro nejnáročnější uživatele. Má výkon, funkce a nepřekonatelný styl. Obyčejnější Galaxy S7 pak v podstatě stejnými přednostmi oslovuje ty, kdo přeci jen vyžadují kompaktnější smartphone, ale nechtějí přistoupit na kompromisy ve výbavě.

Novinky Samsungu nejsou dokonalé, ale mají velké ambice. Kdo chce designovou individualitu s velkým displejem, zvolí S7 edge. Kdo žádá kompaktnější kousek, ale nechce dělat kompromisy ve výbavě, zvolí S7.

Cena novinek bude jistě vysoká a mnohé odradí. Jenže to už je aktuální realita. Samsung nechce konkurovat levným čínským výrobcům, S7 a S7 edge jsou rukavicí hozenou směrem k Applu.