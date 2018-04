Samsung chystá obra. Bude čtvrtou verzí top modelu S7

0:09 , aktualizováno 0:09

Samsung rozšíří nabídku svých top modelů. Chystaný Galaxy S7 by měl existovat zpočátku ve čtyřech verzích. Mají mít nové špičkové fotoaparáty, hi-fi zvuk a hořčíkový rám. A to by nemělo být všechno.