Samsung razantně zlevní nejlepší modely S6 a S6 edge. Od soboty natrvalo

Oficiální cena nejlepšího modelu od Samsungu je v současnosti 19 799 korun za základní model S6 s pamětí 32 GB. V akci ovšem výrobce zákazníkům vrací po koupi 2 500 korun zpět, takže ve skutečnosti vyjde na 17 299 korun. Od soboty však bude jeden z nejvybavenějších smartphonů na trhu ještě o něco levnější a navíc zákazníci nebudou muset řešit proplacení cash-backu.

Podle informací, které redakce získala z důvěryhodného zdroje, bude nová cena v oficiální distribuci o rovné tři tisíce korun nižší oproti současné oficiální ceně. Navíc atraktivní model S6 edge se zahnutým displejem by mohl zlevnit ještě více, plošně o čtyři tisíce korun. Jeho základní cena by tak měla být 19 799 korun. Poprvé by tak měl jít samsung se zahnutým displejem jít pořídit za částku pod dvacet tisíc korun. Obdobně mají zlevnit i verze s větší uživatelskou pamětí, u klasické verze tedy vždy o tři tisíce korun, u zahnuté o čtyři.

Špičkový samsung se tak i v zahnuté variantě dostane cenou pod cenu základního iPhonu 6, který začíná na částce 21 290 korun, a také se přiblíží ceně konkurenčního LG G4. To se v oficiální distribuci ve verzi s plastovým krytem prodává za cenu od 15 999 korun. Podobně lákavé prohnuté LG G Flex 2 je v prodeji za 14 990 korun. Mezi androidími modely tak zůstane nejdražší nové Sony Xperia Z3+, které je v prodeji jen asi měsíc. Za něj výrobce žádá bez desetikoruny dvacet tisíc.

Podobná cenovka donedávna „zdobila“ i kovové HTC One M9, ale to před časem oficiálně zlevnilo na 18 890 korun a podle našich informací model čeká ještě další zlevnění. Zatím ovšem není jasné, kdy k němu dojde.