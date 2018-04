Samsung Galaxy S6 bude nadupaný. Možná přijde už za tři týdny

Samsung si to s letošním topmodelem Galaxy S5 docela zavařil. Oproti předchůdci toho totiž mnoho nového nepřináší. Jihokorejský gigant navíc nasadil zaváděcí cenu hodně vysoko, a tak není divu, že prodeje jsou daleko za očekáváním (více zde). Zisky Samsungu klesají, což se projevuje i reorganizací společnosti (více zde).

Možná i kvůli stagnujícím prodejům se očekává brzké představení novinky. Jihokorejská média spekulují, že se telefon objeví možná už začátkem ledna na veletrhu CES v Las Vegas (více o novinkách na tomto veletrhu). Pokud se tak stane, tak to pravděpodobně bude verze se zahnutým displejem, základní varianta bude představena později. Zahnutý displej má už varianta phabletu Note 4, ale jen na jednom boku. Nový Galaxy S6 by mohl mít displej zahnutý na obou bocích. Možná je to ta inovace, na kterou trh čeká a na kterou zatím konkurence nedokáže zareagovat.

Samsung od nástupce Galaxy S5 s velmi pravděpodobným označením Galaxy S6 očekává hodně. Jeho základní parametry přinesl seriózní francouzský server Nowhereelse.fr, který zveřejnil test výkonnosti, takzvaný benchmark, AnTuTu. Server Nowhereelse.fr například jako první přinesl nakonec potvrzené informace o iPhonu 6 (více zde), takže se uvedeným údajům dá věřit.

Screenshot z testu AnTuTu neukazuje výkon chystaného Samsungu s typovým označením G925F, ale odhaluje základní výbavu připravovaného špičkového smartphonu. Podle zveřejněných informací se tak vrcholný Samsung konečně dočká displeje s ultravysokým rozlišením QHD, tedy 2 560 × 1 440 obrazových bodů. Displej oproti předchůdci navíc povyroste na úhlopříčkou 5,5 palce, a vyrovná se tedy letošnímu povedenému LG G3.

Fotoaparát by měl mít rozlišení 20 megapixelů. Pravděpodobně bude použit čip od Sony, který už mají například letošní vrcholné Xperie. Přední fotoaparát potom vyhoví příznivcům autoportrétů díky pětimegapixelovému rozlišení.

Více než dostatečný výkon zařídí osmijádrový procesor Exynos 7420 s 64bitovou architekturou z dílny samotného Samsungu. Existovat bude pravděpodobně i verze s čipsetem Snapdragon od Qualcommu. Alespoň zpočátku má být novinka v prodeji pouze se zmiňovaným procesorem Exynos.

Grafický procesor bude stejný jako u phabletu Galaxy Note 4, tedy konkrétně půjde o GPU Mali-T760. Operační paměť bude mít podle zveřejněných informací kapacitu 3 GB, uživatelská potom bude 32 GB, ale pravděpodobně budou existovat i provedení s jinou pamětí.

Galaxy S6 bude logicky používat nejnovější Android 5.0 Lolliop a zcela jistě i tradiční nadstavbu TouchWiz. Ta by však měla projít podle dostupných informaci proměnou.

Více z benchmarku nevyčteme, ale je zcela jisté, že po vzoru modelu Galaxy Alpha a nové řady Galaxy A dostane vrcholný model konečně tolik diskutované kovové tělo. To by ovšem mohlo znamenat zabudovanou baterii, tedy něco, co Samsung dlouhou odmítal a skalní fanoušci si na to zvykli.

Model Galaxy S6 je pro Samsung důležitý, jelikož by ho měl vrátit na trůn krále výrobců smartphonů. Ovšem zveřejněna specifikace se očekávala už u letošního Galaxy S5, a tak si Samsung musí dat pozor na stále agresivnější čínskou konkurenci. Důležitost chystaného topmodelu podtrhuje kódové označeni Project Zero, tedy pomyslný start od nuly.