Samsung tuží spolupráci s Microsoftem. Co na to Google?

Už delší dobu se mluví o značné redukci nadstavby TouchWiz, kterou Samsung ve svých smartphonech používá. Má se to týkat právě i chystaného modelu Galaxy S6 respektive jeho speciální a luxusnější verze Galaxy S6 Edge. Díky tomuto kroku, kdy například z nabídky zmizí některé předinstalované aplikace, má být novinka extrémně rychlá.

Jenže se objevují informace, že nový, čerstvě rozbalený Galaxy S6 úplně prázdný nebude. Dosud běžné aplikace totiž nahradí předinstalované aplikace od Microsoftu. Mají to být úložiště OneDrive, zápisník OneNote, komunikační program Skype a kancelářský balík Office. V posledním případě by dokonce majitelé nového samsungu měli dostat předplatné balíku na určitou dobu zdarma.

Aplikace, které z telefonu zmizí (a asi se to bude týkat i dalších modelů Samsungu), samozřejmě bude možné doinstalovat.

A proč si najednou Samsung s Microsoftem plácl? O tom lze jen spekulovat. Nejpravděpodobněji se jeví ukončení právních sporů ohledně patentových závazků Samsungu k Microsoftu. V roce 2011 obě firmy uzavřely dohodu, kterou však o dva roky později Samsung jednostranně vypověděl a přestal poplatky Microsoftu platit.

Odvolával se na to, že Microsoft mezitím převzal Nokii a tím smlouvu porušil. Pro Microsoft jsou přitom patentové poplatky ze smartphonů s Androidem poměrně slušným zdrojem příjmů, v řádu miliard dolarů ročně (více zde). Microsoft se nakonec se Samsungem dohodl, ale není jasné, jestli je součástí dohody právě instalace softwaru od Microsoftu.

Pokud se spekulace potvrdí, tak by si Microsoft mohl pogratulovat. Svůj software samozřejmě instaluje do smartphonů s vlastním operačním systémem Windows Phone. Jenže jejich prodeje jsou stále okrajové, stejně jako podíl na trhu. Naopak Samsung je stále světová jednička (více zde).

Komu by se naopak podobný obchod nemusel vůbec líbit, je Google. Android je jeho platforma, Microsoft jeho soupeř. Ale opět můžeme jen spekulovat, jak na to bude reagovat a co proti tomu podnikne. Některé jeho aplikace ovšem zcela jistě zůstanou základní výbavou samsungů včetně topmodelu Galaxy S6.