Co znamená tajemný blesk u chystaného Samsungu Galaxy S6?

Samsung zatím podobný symbol nikdy nepoužil, takže není jasné, co by měl vyjadřovat. Spekuluje se, že by to mohlo být bezdrátové nabíjení, což by logicky k symbolu blesku ladilo. V prvním videu pak Samsung použil symbol fotoaparátu.

Další možností je poukázání na špičkový výkon novinky díky novému procesoru Exynos a s tím související lepší výdrž baterie. Opět by k tomu logo blesku ladilo.

Objevují se totiž i spekulace o baterii. Novinka by měla mít akumulátor s kapacitou 2 600 mAh, což je méně než u současného topmodelu Galaxy S5, který má baterii s kapacitou 2 800 mAh.

V dosud uniklých specifikacích novinky bezdrátové nabíjení zatím stoprocentně potvrzeno nebylo, na rozdíl od procesoru Exynos. Je však pravděpodobné, že tuto funkci nový model bude mít, pravděpodobně už v základní výbavě.

Bezdrátové nabíjení není nic neobvyklého, například Nokia (Microsoft) ho v některých modelech Lumia nabízí již delší dobu. A i pro Samsungy bylo dostupné, ale jen v případě příslušenství, které vyžadovalo jiný kryt a dobíjecí podložku.

Takto bude vypadat Samsung Galaxy S6. Výrobce ho neuhlídal První fotografie ukazující chystané Samsungy Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge

U novinky by nabíjení bylo integrováno do zadního panelu telefonu a podložku by pravděpodobně výrobce přikládal do standardního balení. S ohledem na předpokládanou cenu, která má u základní verze startovat nad částkou 20 000 korun, by to neměl být problém.

V případě bezdrátového nabíjení by však novinka s největší pravděpodobností neměla kovový kryt. Již dříve se spekulovalo o zadním krytu ze skla, což by právě bezdrátové nabíjení potvrzovalo. Je totiž málo pravděpodobné, že by Samsung u svého topmodelu opět sáhl po plastovém krytu, protože to je u předchozích modelů řady Galaxy S hojně kritizovaná vlastnost.

Nový Samsung Galaxy S6 včetně verze Edge se zahnutým displejem se představí 1. března v Barceloně. Redakce Mobil.iDNES.cz bude u toho a přineseme vám on-line přenos.