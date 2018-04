Samsung honí prodeje S6. Proto zahnutý edge nafoukne

Prodeje modelů Galaxy S6 a S6 edge možná nejsou takové, jaké si Samsung představoval. Odpovídalo by tomu prozatímní mlčení ze strany jihokorejského výrobce, který nezveřejnil žádná konkretní čísla o prodejích obou nových modelů. V minulosti se vždy po měsíci od začátku prodeje pochlubil prodejností vrcholných modelů, letos jen šéf jihokorejské společnosti oznámil, že novinky splňují očekávání. Externí analytici se neshodují, podle jedněch jsou prodeje pod plánem, podle druhých to není špatné (více zde).

Ať tak či tak, Samsung podle dostupných informací připravuje nový model, který by měl prodejům pomoci. Měl by se na pulty obchodů dostat pod označením Galaxy S6 Note, což značí návaznost na už prodávané špičkové Samsungy.

Původně se ve spojitosti s chystanou novinkou mluvilo o označení Galaxy S6 Plus. Samsung si ale registroval právě jméno Galaxy S6 Note. Následník modelu Galaxy Note 4 to ale nebude. Tím bude model s označením Galaxy Note 5. Jenže ten se možná do Evropy vůbec nedostane a na trhu ho nahradí právě zvětšený Galaxy S6.

Stejně jako model Galaxy S6 edge má mít nový model displej se zaoblením na obě strany. Displej však bude větší s 5,4 nebo 5,5palcovou úhlopříčkou. Podpora dotykového pera S Pen by se však konat neměla. Tu dostane až nástupce modelu Galaxy Note 4.

Chystaný Samsung by měl být podle serveru HDblog.it představen zanedlouho. Původně se předpokládalo uvedení v září na veletrhu IFA v Berlíně. Jenže nakonec Samsung premiéru podle dostupných údajů posune a Samsung Galaxy S6 Plus má být odhalen „v následujících týdnech“.

Mimo většího Super AMOLED displeje má mít provedení Plus osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 808, 16megapixelový fotoaparát, přední pětimegapixelovou kamerku a vestavěnou paměť 32 GB.

Novinka dříve známá pod označením Project Zen nyní nese interní označení Project Zero 2. Původní Project Zero známe nyní právě jako modely Galaxy S6 a S6 edge. To dává tušit, že je Project Zero 2 pro Samsung důležitý. Project Zero totiž znamenal začátek od nuly (zero = nula).