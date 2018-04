Samsung konečně našel „svatý grál“. Galaxy S6 po roce vůbec nezestárnul

Samsung možná s modelovou řadou Galaxy S6 konečně našel kýžený „svatý grál“. Především varianta S6 edge se prodávala velmi dobře a prodeje následně ve druhé polovině roku podpořil i větší S6 edge+. A teď to podle spousty uniklých informací vypadá, že nový Galaxy S7 nebude žádnou revoluční změnou. Samsung si jen ujasní, co vlastně od svého modelu chce, a vybrousí jej k dokonalosti.

Loni ten nejlepší

Pro nás v redakci je Samsung Galaxy S6 edge nebo edge+ tím nejpovedenějším smartphonem loňského roku. Zvítězil v anketě Mobil roku a skvěle si vedl i v souboji špičkových fotomobilů. A ačkoli nás zaujaly i jiné smartphony, S6 je prostě neochvějná stálice, která za ten rok, co jsme s ní strávili, neztratila nic ze svého lesku. Stačí se podívat na konkurenci, která sice během letošního roku vychrlila spousty modelů, ale mnoho z nich se stejně nemohlo samsungům z řady S6 vyrovnat. A mnohé z nich zůstanou v historii chytrých telefonů zapomenuty, zatímco na S6 se bude vzpomínat.

Výrobci představovali během roku novinky, ale žádná z nich se nedokázala charismatu a propracovanosti S6 úplně postavit. Skvělé LG G4, trochu opakované HTC One M9, mladé OnePlus 2, ambiciózní Lumia 950, Huawei Mate S a další smartphony sice vždy měly oproti S6 v něčem navrch, ale celkové kouzlo S6 nepřekonaly. I iPhone 6s byl vlastně na S6 svým způsobem krátký, ale Apple těží ze své kultovní síly.

Zahnutí jako symbol

A v čem že tkví kouzlo řady S6 po téměř roce od představení? Výkonný hardware v podobě procesoru Exynos měl na jaře takový náskok, že i teď se různé verze S6 drží mezi nejvýkonnějšími telefony. Nášup nových modelů je teď sice trochu odsune dolů, ale nijak to nevadí. S6 prostě výkon nikdy nescházel a i teď by mohl konkurenci směle čelit. To je vlastně pravda pro všechny topmodely, které bývají nahrazeny, ale S6 je na tom přece jenom trochu lépe.

Ale většině uživatelů stejně o hrubý výkon zařízení nejde. To hlavní kouzlo S6 tkví v designu a především ve verzích edge. Ve světě smartphonů je dnes důležité se nějak odlišit. Výbava telefonů bývá podobná a vyniknout v čím dál větší záplavě přístrojů není jednoduché. Jasně, Samsung má navrch díky marketingu a postavení na trhu, ale S6 edge byl přesně tím, co firma potřebovala a na co nikdo nedovedl odpovědět. Jeho zaoblený displej vlastně nemá žádný praktický význam, což často komentují i konkurenti, jenže je natolik odlišný a vypadá tak skvěle, že prostě zaujmout musel.

Za pozornost stojí, že u konkurence se podobné záležitosti tolik nechytily. Prohnutý koncept Flex od LG se neujal, a letos tak ani nedostal nástupce. A ani kožený kryt, výjimečně stylová záležitost, nepomohl LG G4 k tomu, aby bylo samsungu alespoň blíže. Těžko se hledají příčiny, ale je to tak.

To u Samsungu se jednoduše zahnutý displej chytil a firma má něco, co nikdo jiný. Za celý rok nedovedl toto řešení nikdo zkopírovat a zdá se, že se na to konkurence ani hned tak nechystá. Samsung Galaxy S6 edge tedy vyčnívá a nikdo mu jeho výjimečnost nesebral. I proto by se mohl S6 nadále prodávat jako topmodel, pokud by pravidla trhu nekázala něco jiného. Samsung mohl letos paradoxně v klidu modelový cyklus natáhnout a nic by se nestalo. Je to ostrý kontrast proti nemastným a neslaným modelům S4 nebo S5, které Samsung držel v popředí jen díky určité setrvačnosti a síle marketingu.

VIDEO: Samsung si střílí z Applu, iPhone ořízl babičku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zůstane jiný

Ale doslova za několik dnů tu je nový S7. Pokud se potvrdí spekulace (a vzhledem k množství úniků asi není jiná varianta), půjde vlastně o v detailech vyladěný předchozí typ. Tak jak to bývá obvyklé, jenže u Samsungu to znamená ještě něco trochu jiného. Varianta edge má přijít jen s větší úhlopříčkou 5,5 palce, běžný S7 pak dostane menší displej (5,2 palce). Edge tak bude tím pravým topmodelem, tou výkladní skříní technických schopností Samsungu a obě verze si nebudou vzájemně přetahovat zákazníky, jak tomu bylo u stávající generace. Uživatelé se dočkají třeba lepší výdrže baterie, vylepšeného fotoaparátu, nových funkcí displeje i designových úprav, které novou generaci posunou opět o kousek blíž k ideálu.

To nutně neznamená, že bude S7 tím technicky nejpokročilejším smartphonem, ostatně tím nebývá třeba ani nový iPhone. A letos ten nejnadupanější kousek kuchtí podle dosavadních úniků nejspíš u LG v podobě modelu G5. Jenže Samsung nepotřebuje mít v arzenálu každou funkci, každý myslitelný prvek výbavy. Jen musí být výjimečný.

Přitom všem přesto stávající S6 vlastně nijak zásadně nezastará. A Samsung jej bude moci prodávat jako levnější, ale stále velmi prémiovou variantu svého aktuálního topmodelu. To je strategie, kterou razí i konkurenční Apple a která se mu velmi vyplácí. Jistě, i Samsung vždy starší topmodely nadále prodával, ale tak nějak šlo očividně o chudší příbuzné toho právě teď nejlepšího a firma byla nucena k velkým slevám. Věříme, že S6, zejména ve verzích edge, letos králem slevových akcí nebude. Jeho cena poklesne, ale určitě za ním nehledejme nového krále poměru cena/výkon mezi značkovými smartphony.

Galaxy S6 je prostě stále dost dobrý a jiný, aby si za něj mohl Samsung účtovat nadprůměrné peníze. To by mohl být právě ten tah, který udrží Samsung v boji s Applem a daleko před ostatní androidí konkurencí. Jakkoli se to v době, kdy lze stejně špičkově vybavený smartphone koupit klidně i za polovinu, zdá být velmi zvláštní. Zákazníci na celém světě totiž touží po určitém symbolu, za který jsou ochotni připlatit. A tím se S6 (edge) stal. A nová generace S7 půjde v jeho šlépějích.