Samsung S6 edge se v testu ohnul jako iPhone a pak se vysypaly střepy

Pojišťovna Square Trade, která se specializuje na pojištění a rozšířenou záruku spotřební elektroniky (a tedy i mobilních telefonů), uveřejnila video s novým ohýbacím testem. Po boku iPhonu 6 se ho zúčastnily i novinky HTC One M9 a Samsung Galaxy S6 edge.

Ohýbací test pojišťovny ukazuje, že iPhone 6 na tom není o nic hůř než jeho soupeři. Telefon od Applu se nenávratně prohnul při působení síly o velikosti 110 liber, tedy zhruba 489 newtonů. To je stejná hodnota, při které se ohnul i nový Samsung Galaxy S6 edge. Rozdíl je ovšem zásadní. Zatímco iPhone se jen ohnul a jinak zůstal nepoškozen, samsungu při použití stejné síly prasklo krycí sklo. Je to dáno tím, že přes okraj telefonu přehnuté sklo Gorilla Glass je v takovou chvíli vystaveno mnohem výraznějším pnutím.

I s prasklým sklem byl S6 edge funkční, jak ovšem bývá u podobných poškození obvyklé, sklo rozbité na malinké kousíčky se začalo sypat. Majitelé S6 edge by si tak měli dávat pozor, relativně snadno mohou o největší chloubu telefonu přijít. Obyčejnější model S6 by tímto problémem trpět neměl, v testu se však neobjevil. Ve Square Trade také zkoušeli, při jaké síle se telefon definitivně zlomí tak, že je zcela zničený a nepoužitelný. U iPhonu je k tomu nutná síla necelých 800 newtonů, S6 edge se úplně zlomí při tlaku necelých 663 newtonů.

Do testu se dostalo i nové HTC One M9 se svým špičkovým kovovým tělem. U něj došlo k nezvratnému ohnutí při použití síly necelých 534 newtonů, což je víc než u iPhonu a Galaxy S6 edge, není to však nijak zásadní rozdíl. Navíc při tomto ohnutí bylo HTC rovnou zničeno, protože telefon praskl v místě vypínacího tlačítka a už nešel zapnout.

Test na klasickém ohýbacím zařízení, kdy byl telefon položen displejem vzhůru a uprostřed na něj působila postupně sílící síla, se ve světě mobilních telefonů objevil s příchodem nových iPhonů 6. Uživatelé si totiž stěžovali, že se nový iPhone ohýbá, vznikla tak aféra bendgate. Jak ovšem ukazují aktuální testy Square Trade, přinejmenším menší z dvojice iPhonů na tom není tak špatně, jak se mohlo díky aféře zdát. Aféra se více dotýkala většího iPhonu 6 Plus.

Jak ale zjistily dřívější testy organizace Consumer Reports, iPhone 6 Plus vydržel větší sílu než menší sourozenec. Malá šestka se v testu ohnula při použití síly o velikosti 311 newtonů, což bylo mimochodem stejně jako u HTC One. To, že nejsou výsledky Square Trade a Consumer Reports stejné, není závada. U testu samozřejmě záleží na konkrétním uložení telefonu (na umístění podpor, navíc v testu CR byl telefon položen displejem dolů, u ST nahoru) a na postupu při zvyšování použité síly. Jiná metodika vede k odlišným výsledkům. Proto lze vždy srovnávat jen testy provedené shodným způsobem. Velký model 6 Plus vydržel v testu Consumer Reports sílu 400 newtonů, starší iPhone 5 nebo velké LG G3 se prohnuly při tlaku 578 newtonů. Galaxy Note 3 vydržel tlak 667 newtonů.