Je to největší mobilní frajeřinka. Zbytečná, ale krásná

Při premiéře Samsungů Galaxy S6 a S6 edge na veletrhu MWC v Barceloně nás oba přístroje nadchly. Design se povedl, hardware má špičkové parametry a především zahnutý displej modelu edge vypadal skvěle. Nyní se první vzorky dostaly do České republiky a sami jsme byli zvědaví, zda naše první pozitivní reakce vydrží i při podrobnějším prozkoumání novinek.

Tentokrát jsme měli možnost vyzkoušet oba modely v bílém provedení. Z praktického hlediska je to správná verze, protože z Barcelony víme, že některé barevné varianty jsou extrémním magnetem na otisky prstů. Bílá verze je v tomto směru bezproblémová, ale je také poměrně nudná. Vybírali bychom určitě jiné barevné provedení.

Pokud máte na novinku zálusk a nevíte, jestli vzít „obyčejnou“ S6, nebo S6 edge, tak my máme jasno. Z praktického hlediska rozhodně stačí základní S6 (když už chcete za smartphone utrácet 20 000 korun). Ovšem z hlediska vzhledu, designu a detailů je jasnou jedničkou model edge. Je opravdu krásný a zahnutý displej vypadá výborně. Z našeho pohledu je to nejhezčí a nejzajímavější mobil na trhu.

Z praktického hlediska ovšem zahnutý displej nic zásadního nepřináší, je to především stylová záležitost, za kterou si Samsung nechává slušně zaplatit. Jenže nikdo jiný to zatím neumí, takže je to logické. Displeje u obou modelů jsou výborné, s přirozenými barvami a skvělým kontrastem.

U obou modelů platí, že tentokrát nenechal Samsung nic náhodě. Každý detail je dovedený k dokonalosti, mechanická tlačítka (hlasitost, vyp/zap) jsou mnohem lepší než u S5. Konstrukce je pevná, nic neskřípe, nic nevrže. Oba telefony jsou subjektivně velmi lehké. Lépe se nám držela základní verze S6, varianta edge má ostřejší spodní hranu.

Jediné, co se nám u testovaných předsériových vzorků moc nelíbilo, byl reproduktor u standardní S6. Nyní je dole a má poněkud plechový zvuk. Konkurence hraje lépe.

Pročištěný systém je velmi svižný (ve vzorcích byl Android 5.0.2). U základních verzí s pamětí 32 GB je k dispozici okolo 25 GB pro uživatelská data. Výkon obou modelů je extrémní, v benchmarku Antutu to jsou jasně nejsilnější smartphony současnosti.

Podrobný test obou nových samsungů vám přineseme, jakmile získáme prodejní verze přístrojů. Telefony se začnou prodávat za tři týdny, základní cena modelu S6 je stanovena na 19 799 korun, model edge je o 4 000 korun dražší.