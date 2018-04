Galaxy S6 Active vypadá jako tank

Samsung již tradičně připravuje extra odolnou verzi svého špičkového modelu. Loňský běžný topmodel Galaxy S5 byl sám odolný vůči vodě a prachu. Proto odolný model Galaxy S5 Active zapadl a u nás se ani oficiálně neprodával.

Letošní dvojice vrcholných novinek Galaxy S6 a S6 edge jakoukoliv odolnost postrádá. Proto zájemcům nezbývá než čekat na model Galaxy S6 Active. Jeho snímky přinesl server GSMArena a „únikář“ Evan Blass. Chystaný smartphone na nich vypadá jako opravdový tank.

Informace o jeho odolnosti však zatím nejsou k dispozici. Předchůdce Galaxy S5 Active měl stupeň krytí IP67 proti prachu a vodě a odolnost zejména vůči pádům byla klasifikována podle americké armádní normy Mil-STD 810G.

Stejnou odolnost lze očekávat i od chystané novinky. Její výbava by měla být podobná, či přímo shodná s modelem Galaxy S6. Viditelné chybí jen senzor otisku prstů. Místo něj má obrněnec pod displejem tři mechanická tlačítka.

Podle dostupných informací má mít model Active stejný displej s ultravysokým rozlišením QHD a úhlopříčkou 5,1 palce jako běžný Galaxy S6. Ale výrobce možná displej „ošidí“ a bude mít „jen“ Full HD rozlišení z loňského modelu.

Fotoaparát by měl být 16megapixelový, přední potom pětimegapixelový. Vedle čočky hlavního fotoaparátu nechybí senzor pro měření tepu.

Procesor by měl byt shodný s běžným modelem, použit by tak měl byt osmijádrový čip Exynos 7420. Baterie by si měla polepšit z kapacity 2 600 mAh na 3 500 mAh. Zatím není jisté, zda bude baterie výměnná.

Problematická může být dostupnost na evropských trzích. Už loňský model byl nejprve uveden ve Spojených státech a až mnohem později na dalších trzích.

Vyobrazený telefon má na sobě logo amerického operátora AT&T, který loni odolný vrcholný samsung nabízel jako první. Vzhledem k tomu, že běžný Samsung Galaxy S6 odolný není, tak je šance na větší rozšířeni novinky.