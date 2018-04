Samsung prozřel. Galaxy S6 edge je fantastický smartphone

Mnohé kroky Samsungu možná budou vypadat jako rychlá reakce na to, co v poslední době předvádí Apple. Jenže novinky Galaxy S6 a S6 edge nejsou jen o tom, v kterých ohledech Samsung konkurenci dohání. Jsou i o tom, že ji opět dovede předehnat a dovede překvapit.

Obří, ale více soustředěná

Navíc celá prezentace Samsungu v Barceloně působila tak, že firma konečně ví, na co se soustředit. Ačkoli přítomné publikum bylo opravdu obří (spočítáním řad a židlí v nich jsme se dostali k číslu okolo 5 000), samotná prezentace se obešla bez bombastických scén a velkých divadelních vystoupení. Firma novinky prezentovala jen prostřednictvím svých vlastních mluvčích, navíc byla prezentace až nečekaně stručná. Jako by reflektovala zjednodušení, kterého se dočkalo uživatelské prostředí TouchWiz (více čtěte zde).

Na novinkách je otočení kormidlem opravdu výrazně vidět. S6 a S6 edge jsou moc krásné smartphony, které v ruce působí opravdu luxusním dojmem. Možná nejsou moc fotogenické, na obrázku mohou vypadat podobně jako loňský typ Galaxy S5. Ale zůstaly tu jen základní linky, jinak je všechno jinak. Luxusní tělo v kombinaci kovu a skla známe spíše od Sony, Samsung tu navíc přidal zcela excelentní zpracování. Tomu prospívá premiérově i nerozebíratelná konstrukce.

Úchvatný design

Prim v tomto případě samozřejmě hraje verze edge s displejem zahnutým přes oba boční okraje. V ruce toto řešení nepůsobí nijak divně a po vizuální stránce opravdu odlišuje S6 edge od zbytku mobilního světa. S6 edge je dle našeho názoru momentálně designově nejatraktivnější smartphone současnosti. A to říkáme s plným vědomím krátce poté, co jsme si mohli prohlédnout i nové HTC One M9 (více zde). To je luxusní, ale S6 edge posouvá luxus ještě o kousek dále.

Design se opravdu povedl, velmi kontrastuje s tím, jak jsme v minulých letech Samsung za vzhled kritizovali. Jasně, pihy na kráse se najít dají – vystouplý fotoaparát a neustále upatlané lesklé tělo. Novinky působí bytelným dojmem, použití kovového rámu řadě Galaxy S hodně prospělo. Navíc se nám zdá, jako by umění zpracování smartphonů u Samsungu stoupalo. Začalo to modelem Galaxy Alpha, pak přišel ještě luxusnější Note 4. A teď jsou tu novinky, které opět posouvají laťku o kousek výše.

Navíc se nám obě novinky moc příjemně drží v ruce. S6 edge působí díky zahnutí kompaktnějším a tenčím dojmem, oba telefony jsou také překvapivě lehké. Přitom dle čísel je situace trochu jiná. Model S6 edge je sice půdorysně menší, jeho rozměry jsou 142,1 x 70,1 mm oproti 143,4 x 70,5 mm v případě modelu S6, ale je tlustší – má rovných 7 mm oproti 6,8. Rozdíly jsou to ovšem zanedbatelné. Hmotnost novinek je 138 gramů u klasického modelu, edge je o šest gramů lehčí.

Konečně rychlý samsung

Na vystavených prototypech jsme si také prozatím potvrdili, že výrazné odlehčení prostředí TouchWiz telefonům opravdu prospělo. A to i když se na první pohled možná nic nezměnilo. Grafika úvodní obrazovky a menu zůstávají v podstatě ve starém kabátě, měnily se hlavně detaily. Nejasné ikony se změnily v jasné popisky, mnoho položek v nastavení je zjednodušených. Celkově si v systému připadáme ihned více jako doma, Samsung se trochu blíží čistší androidí uživatelské zkušenosti. A musíme potvrdit, že nové modely se rozhodně nijak nezadýchávají. Přitom vystavené kousky byly prototypy, takže jejich Android 5.0 ještě nemusel být úplně odladěný. Systém je rychlý a opravdu se zdá, že by mohl fungovat tak, jak má.

Otázkou je, co se na tom podílí víc – jestli hardware, nebo OS. Tipujeme, že opravdu ono zmiňované odlehčení a pečlivé vyladění TouchWiz. Toto prostředí totiž dovedlo v minulosti „zabít“ i ty nejlepší telefony. Na finální verdikt si ovšem počkáme do doby, než budeme moci novinky vyzkoušet po delší dobu. I tady vidíme několik možností ke zlepšení, ale v zásadě není na první dojem novinkám moc co vytýkat.

Samotný hardware je na Samsung opět špičkový. Zákazníci možná neocení nový osmijádrový 64bitový procesor Exynos, nebude je tolik zajímat rychlejší paměť, která přispívá k rychlé práci s telefonem. Jasnou hvězdou tu bude displej, a to především u modelu S6 edge. Nejen že telefonu dodává určité vizuální kouzlo, je opravdu parádní. QHD rozlišení (1 440 x 2 560 obrazových bodů) sice na úhlopříčce 5,1" podle nás není žádnou nutností, ale drahé samsungy si jej jako technologická špička určitě zaslouží. Displeje vypadají fantasticky, i samotné docela okoukané TouchWiz díky nim pookřálo.

Zahnutí dodává prostor

Ještě výraznější je pokrok u modelu edge. Jeho zahnutí funguje o hodně jinak než u modelu Note Edge. Displej tu má totiž standardní QHD rozlišení, zahnutí jej nerozšiřuje o žádné pixely navíc. Obraz z aplikací se tudíž rozprostře přes oba okraje obrazovky. Uživatelskému prostředí to dodává nečekanou hloubku. O různé zvláštní funkce okraje ovšem uživatelé nepřijdou, tady jsou dokonce promyšlenější. Z úvodní obrazovky lze z pravé oblasti vytáhnout tahem vzhůru seznam oblíbených kontaktů, tahem z prostředka pak přehled aktivit s kontaktem oblíbeným.

Pro multi-tasking vlastně zahnutí nedělá tolik jako u Note Edge. Hrana může být využita vlastně hlavně v pohotovostním režimu, kdy se tu ukazují notifikace a uživatel může listovat mezi informacemi z různých miniaplikací (to zůstává, ale právě jen na pohotovostní obrazovce.) Samotnou hranu lze probudit snadno tahem prstem po ní, pak se zobrazí aktuální dostupné údaje a uživatel může začít listovat. Klepnutí na upozornění spustí patřičnou aplikaci. I tady podobně jako u Note Edge platí, že bychom si dovedli představit ještě širší využití zahnuti, ale situace je tu lepší. Navíc zahnutí mnohem víc působí jako designový prvek. V menu lze nastavit, která strana telefon má uživateli k těmto funkcím sloužit.

Nový důraz na focení

Zatím jsme samozřejmě nemohli příliš vyzkoušet vestavěné fotoaparáty, které mají být také výrazným krokem kupředu. Ale pokud máme věřit alespoň polovině z toho, co Samsung ukazoval v prezentaci a co jsme si letmo vyzkoušeli po ní, budou foťáky skvělé. Za dobrých podmínek fotily dosavadní top samsungy skvěle, v horších podmínkách ale za konkurencí zaostávaly. Teď by se měla snad karta obrátit. Optika s vysokou světelností, chytré algoritmy v pozadí nebo stabilizace obrazu mají dostat Samsung na absolutní špičku.

V prezentaci jsme viděli na obřím plátně snímky, které nevypadaly jako ty nejlepší fotky na světě. Jenže možná i to značí proměnu Samsungu – nejspíš nám opravdu ukázal neupravené a nijak okolním světlem nedotvářené snímky z telefonů. Šum (nebo jeho redukci) prostě na obřím plátně přiznal. A výsledek působil lepším dojmem než umělé vyčištěné snímky. Samsung v prezentaci ukazoval srovnání s iPhonem 6 – tmavý snímek z iPhonu za moc nestál, ale vlastně ani ten více prosvětlený z S6 nebyl úžasný. Jen byl asi použitelnější a obsahoval trochu více detailů. V praxi se budou foťáky a jeho výstupy uživatelům určitě hodně líbit. O foťácích mluvíme proto, že si u Samsungu tentokrát dali hodně záležet i na čelní selfie kameře, která má stejně skvělou světelnost f/1.9 jako hlavní 16MPix fotoaparát. Rozlišení je 5 megapixelů a pixely výrazně větší než doposud. To by opět mělo stačit na špičku.

Další lákavá vylepšení

Zajímavostí prezentace byly platební schopnosti S6 a S6 edge. Samsung slibuje, že s nimi půjde jako s kartou platit všude, tedy i tam, kde jsou jen klasické terminály, nejen ty bezdotykové. Jenže placení jsme si samozřejmě vyzkoušet nemohli a více detailů k technologii jsme také zatím nezjistili. Navíc, jak to tak bývá, u nás tahle novinka zatím fungovat nebude, spuštěna bude nejprve v USA a Koreji. V dalších zemích si budou muset uživatelé počkat. A tak můžeme být rádi třeba za konečně docela slušně funkční čtečku otisků prstů. Přejíždění je to tam, stačí prst přiložit a telefon se odemkne.

Samsung se chlubí i špičkovými vlastnostmi z hlediska výdrže baterie. Nejen že je jeho hardware nově úspornější, ale napevno vestavěnou baterii lze také snáze dobít. Za 10 minut lze získat energii na čtyři hodiny fungování. Kapacita baterie 2 600 mAh u modelu edge a 2 550 mAh u klasického však vzhledem k použití QHD displeje zavdávají příčiny k pochybám o reálné výdrži. Uvidíme. Výrobce se také hodně chlubí možnostmi bezdrátového dobíjení, S6 totiž podporuje oba standardy.

Samsung si napravuje renomé

Těžko se to popisuje, ale letos máme z nových samsungů opravdu výborný pocit, ačkoli vlastně nepřináší žádné velké překvapení. Vloni jsme přitom při podobném „papírovém“ pokroku byli z tehdejší novinky S5 docela zklamaní. Galaxy S6 a Galaxy S6 edge jsou smartphony, které se soustředí na praktickou stránku věci, a když přinášejí inovace, jsou tu proto, aby byly opět použitelné a teprve poté, aby ohromovaly technicky.

Na druhou stranu nadšení možná dovede zchladit cena. Samsung ji zatím neoznámil, ale podle očekávání bude hodně vysoká. Navíc tentokrát už nepůjde šetřit na vnitřní paměti – kromě vyjímatelné baterie se Samsung zbavil i slotu pro paměťové karty, a tak budou k dispozici jen verze s pevnou vnitřní pamětí o kapacitách 32, 64 nebo 128 GB.