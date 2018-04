Samsung Galaxy S5 zoom bude mít 20Mpix foťák a 10x optický zoom

Loňská řada Galaxy S4 mimo základního modelu zahrnuje zmenšenou verzi mini, odolné provedení Active a smartphone zkombinovaný s kompaktním fotoaparátem s označením zoom. Letos to vypadalo, že vzhledem k výbavě novinky Galaxy S5, která má kvalitní fotografické schopnosti a odolnou konstrukci, se odvozenin Active a zoom nedočkáme.

Ale podle dostupných informací Samsung i letos plánuje odolné provedení Active, které má za cíl zaujmout více zákazníků, a dočkáme se i "fotosmartphonu" zoom. Podle některých informací by neměl nový model zoom patřit do řady Galaxy S5, ale server SamMobile to popírá a zveřejnil specifikaci připravovaného modelu s typovým označením SM-C115.

Připravovaný nový model má mít 20,2Mpix fotoaparát. Ten bude opět vybaven desetinásobným optickým přiblížením a optickou stabilizací obrazu a chybět nebude ani xenonový blesk. Přední snímač bude mít rozlišení 2,1megapixelu.

Vedle fotoaparátu s vyšším rozlišením se nový model dočká i další vylepšené výbavy. Displej s úhlopříčkou 4,3 palce nahradí 4,8palcový displej. Rozlišení displeje se zvýší z qHD (960 × 540 obrazových bodů) na HD (1 280 × 720 obrazových bodů). Displej bude opět typu Super AMOLED.

Kříženec smartphonu a kompaktního fotoaparátu bude výkonnější. Místo dvoujádrového procesoru s taktem 1,5 GHz dostane šestijádrový procesor Exynos 5 Hexa s dvěma jádry s taktem 1,7 GHz a čtyřmi s taktem 1,3 GHz. Grafický procesor bude Mali-T624 a kapacita paměti RAM bude mít hodnotu 2 GB. Uživatelská paměť bude rozšířitelná pomocí paměťových karet.

Dalším vylepšením projde wi-fi připojení, které dostane vedle specifikací 802.11 a/b/g/n i specifikaci ac. Chybět nebude infračervený port pro ovládání domácí elektroniky, NFC, microUSB 2.0 či Bluetooth 4.0. Android bude ve verzi 4.4.2 KitKat a Samsung dodá nadstavbu TouchWiz. K dispozici bude několik softwarových vylepšení zaměřených především na fotografování.

Rozměry nového Galaxy S5 zoom mají být o poznání kompaktnější. Právě "boubelatost" předchůdce byla často diskutována. Přesné rozměry novinky však zatím nejsou známy, stejně jako termín uvedení.