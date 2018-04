Samsung Galaxy S5: známe výbavu a den premiéry

Podle pozvánky, kterou Samsung rozeslal novinářům, se novinka představí právě na nejvýznamnějším evropském veletrhu. Ačkoli přímo neuvedl, že zde odhalí model Galaxy S5, z názvu akce Unpacked 5 a i ze samotné formulace Samsungu o představení klíčové novinky mobilní divize pro rok 2014 je jasné, že se v pondělí za tři týdny dočkáme nástupce modelu Galaxy S4.

Známý a respektovaný ruský novinář Eldar Murtazin, který se v oboru pohybuje už velmi dlouho a jeho informace jsou v drtivé většině relevantní, na twitterovém účtu přidal několik poznámek a také zveřejnil definitivní specifikaci očekávané novinky.

Pozastavil se nad tím, že Samsung svůj klíčový model oproti minulosti představí dříve. Předchozí top model Galaxy S4 byl představen v březnu, o rok před tím představil jihokorejský výrobce model Galaxy S III dokonce až v květnu.

Murtazin nepíše nic o tom, že by dřívější uvedení bylo způsobeno horšími prodeji současného klíčového modelu Samsungu. Podle něj je dřívější uvedení důsledkem uzavřené aliance mezi Samsungem a Googlem. Obě společnosti se dohodly, že budou sdílet patenty (více dohodě dvou gigantů čtěte zde).

Už dříve se ruský novinář na Twitteru rozepsal o důsledcích uzavřené spolupráce na celý systém Android (více zde). Nyní dodává, že Samsung a Google čeká v letošním roce mnoho věcí k přepracování. Z toho plyne, že obě společnosti budou v budoucnu na Androidu úzce spolupracovat.

Větší displej a dvě verze novinky

Specifikaci zveřejněnou Murtazinem lze vzhledem k předchozím správným "tipům" brát jako relevantní. Samsung Galaxy S5 by tak měl dostat větší displej než současný model. Pětipalcový bude nahrazen displejem s úhlopříčkou 5,25 palce a model Galaxy S5 se stane jedním z prvních v Evropě nabízených smartphonů s rozlišením QHD (2 560 x 1 440 obrazových bodů). Kvalitu displeje dokládá neuvěřitelná jemnost 560 obrazových bodů na palec. Displej bude typu AMOLED.



Existovat by měly dvě verze nového Samsungu, které se budou lišit použitým procesorem. Jedna verze bude používat vlastní procesor Exynos 6. Druhé provedení bude mít v útrobách vylepšený procesor Qualcomm Snapdragon 805.

Kapacita paměti RAM oproti předchůdci naroste na 3 GB. Z nabídky by měla zmizet verze s vestavěnou uživatelskou pamětí 16 GB. Do prodeje půjde Galaxy S5 s uživatelskou pamětí 32 GB nebo 64 GB. Z toho plyne, že jihokorejský výrobce zacílí svůj nový vrcholný model do prémiovějších vod. O paměťových kartách ruský novinář nic nepíše, Samsung ovšem u svých smartphonů vždy možnost rozšíření paměti nabízel.

Hlavní fotoaparát očekávané novinky má mít rozlišení 16 megapixelů a přední fotoaparát bude 3,2megapixelový. Baterie si polepší z kapacity 2 600 mAh na 3 200 mAh. Vzhledem k energeticky náročnému QHD displeji však nelze očekávat větší výdrž. Zda je baterie výměnná, se Murtazin nezmiňuje. I zde však můžeme usuzovat z tradic Samsungu, který možnost snadné výměny baterie běžně nabízí.