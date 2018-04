Fantastická cena, tři dny půjde získat Galaxy S5 za 9 000 korun

Slevu ve výší 30 % lze získat na všech značkových prodejnách Samsung ve dnech 25. - 27. 9., jejich seznam najdete v boxu u článku. Sleva platí na většinu mobilních produktů Samsungu – telefony, tablety, chytré hodinky a fitness náramky nebo na různé příslušenství. Existuje ovšem několik výjimek – se slevou nelze zakoupit zbrusu nový Samsung Galaxy Alpha, v nabídce také nebude populární model S5 mini, slevu vám Samsung nedá ani na paměťové karty, to však zamrzí nejméně.

Samsung značkové prodejny Praha: Centrum Černý Most

OC Chodov

Palladium

OC Nový Smíchov Brno: OC Olympia Olomouc: OC Šantovka Liberec: Forum Liberec

Kromě těchto zmíněných produktů je alespoň v případě smartphonů a tabletů sleva opravdu plošná. A navíc ji lze kombinovat s další akční nabídkou – cash backem. V rámci této akce nabízí Samsung zákazníkům vrácení částky 2 500 korun poté, co svůj telefon zaregistrují na stránkách samsung-bonus.eu a nahrají sem kopii účtenky. Peníze zašle Samsung zpět po registraci buď na účet, nebo složenkou. Galaxy S5 je jediným smartphonem, na který se momentálně akce s cash backem vztahuje, trvá do konce září.

A teď můžete počítat s námi. Standardní cena Galaxy S5 je v oficiálním e-shopu firmy, který drží stejné ceny jako značkové prodejny, 16 490 korun. Sleva 30 % znamená, že cena při koupi během „akčních“ dnů klesne na 11 543 korun. Po započtení cash back akce, kdy vám vrátí ještě další 2 500 korun, tak může cena klesnout na skvělých 9 043 korun. Celková úspora je téměř 7 500 korun, za což si klidně můžete koupit v akci některý z dalších dobře vybavených smartphonů nebo třeba chytré hodinky. Nebo si jednoduše užívat vysoké úspory.

Ovšem pozor – celá akce má dva menší háčky. Především, z povahy cash back akce je jasné, že na samotné značkové prodejně je nutné zaplatit za telefon oněch 11 543 korun. Pokud máte našetřeno devět tisíc, S5 prostě na prodejně nekoupíte. Druhým háčkem je platnost cash back akce „do vyprodání zásob“. Jednoduše může nastat situace, kdy už na vás peníze na vrácení nevyjdou, firma pro akci vyčlenila jen přesně omezené množství financí.

Dle našich informací by neměl být se získáním oněch 2 500 korun zpět velký problém – ovšem nesmíte s registrací telefonu a nahráním účtenky otálet, raději vše vyřešte bezprostředně po koupi telefonu. Pak je opravdu vysoce pravděpodobné, že S5 vás vyjde na skvělých 9 000 korun. Za to u nás nekoupíte ani nadupané OnePlus One nebo Xiaomi Mi4. A ačkoli Samsung Galaxy S5 není dle našeho názoru nejpovedenější z letošních top-modelů, za zhruba 9 000 korun (ale i oněch 11 543 bez cash backu) je to skvělá koupě.