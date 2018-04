Proklepli jsme Samsung Galaxy S5. Fešácký mobil bude stát přes 17 000

Začít můžeme tím, že oproti předchozímu Samsungu Galaxy S4 se toho především vpředu moc nezměnilo. Pokud nebudete mít oba telefony položené vedle sebe, tak je budete zpředu rozeznávat dost těžko. Novinka má jinak rozmístěné senzory nad displejem a méně zaoblené hrany. To jsou ale detaily na první pohled jen obtížně postřehnutelné.

Pokud leží oba modely vedle sebe, tak novinku poznáte snadno, je větší. Nikoliv zásadně, ale větší displej si vybral svou daň a telefon je především vyšší a i o fous širší. Ač se výrobci dlouhodobě snaží zmenšovat rámečky okolo displeje, tak u Galaxy S5 nám přišel rámeček silnější než u předchůdce. Zhruba stejně velké jsou i plochy nad a pod displejem a zhruba stejný tvar má i tlačítko home.

Zadní strana novinky už vypadá zcela jinak. Kryt se snaží imitovat perforovanou kůži a daří se mu to docela dobře. A to nejen vizuálně, ale i při dotyku. Měkčený plast opravdu kůži připomíná. Otázkou je, co s ním udělá běžný provoz, jestli se bude či nebude ošoupávat. I tentokrát jsme měli k dispozici modrou a antracitovou verzi, další barvy zatím Samsung fyzicky neukázal.

Zadní kryt je velmi tenký a z druhé strany je na něm tenké gumové těsnění. Důvodem je voděodolnost a prachotěsnost přístroje, což je u nejvyšší řady Samsungů novinka. Z tohoto důvodu je na spodní straně telefonu i krytka konektoru, která je k tělu telefonu přichycená, takže její ztráta nehrozí. Pod krytkou je pak konektor USB 3.0.

Boční lem imituje kov, ale je to jen plast, ze kterého je vyrobený celý mobil. Zpracování je výborné, zadní kryt drží na těle přístroje perfektně. Zvenku stojí za zmínku ještě senzory ukryté vedle blesku, které měří tep.

Displej telefonu nemá dlouho očekávané QHD rozlišení. Použité HD rozlišení rozhodně stačí, displej je jemný, má jasnou černou barvu, zde není co výrobci vytknout. Zvětšená úhlopříčka na 5,1 place z původních pěti palců u Galaxy S4 není podstatná. Možná jen zbytečně zvětšila tělo telefonu. V praxi nepostřehnutelné je i drobné snížení jemnosti displeje z 440 na 431 bodů na palec.

Oba testované vzorky byly předprodejní, hardware byl zřejmě finální, ale software ještě potřebuje doladit. Některé funkce ještě nebyly přeložené do češtiny. Rozporuplné informace panují o velikosti vnitřní paměti, respektive jak velká část bude využitelná. Z celkových 16 GB zabírá systém zhruba 6 GB. U telefonů prezentovaných v Barceloně ukazoval správce paměti pro uživatele volných jen něco přes 7 GB paměti. Jenže v telefonech je nahraná speciální prezentace a bez ní se volné místo vyšplhá na zhruba 10 GB. Další místo poskytne slot na paměťové karty, které lze měnit bez vyjmutí baterie, slot je nad slotem pro SIM.

Zásadní novinkou je senzor čtečky prstů, který je umístěný v home tlačítku pod displejem. Jenže tlačítko je malé, a tak je nutné prstem po tlačítku přejíždět. V krátkém testu nám to fungovalo bezproblémově, ale někteří novináři hlásí, že zatím jsou s čtečkou otisků problémy. My to ale potvrdit nemůžeme. Pomocí otisků prstů bude možné nejenom odemykat přístroj, ale bude sloužit i jako ověřovací nástroj pro platby. V telefonu je již položka plateb přes PayPal.

Další novinkou je dětský režim. Ten má několik předinstalovaných aplikací a další do něj lze nahrát. Pokud je dětský režim aktivován, nelze se z něj bez zadání hesla dostat do běžného menu telefonu. V tomto režimu nefungují ani tlačítka zpět a home. Odchod z dětského režimu je možný jen virtuální klávesou dveří na obrazovce režimu, pak naskočí displej pro zadání čtyřmístného hesla.

Na pozvánce na barcelonskou premiéru avizované nové ikony najdeme v menu nastavení, respektive v případě, kdy si zvolíme maticové zobrazení tohoto menu. V telefonu je nainstalovaný Android 4.4.2 samozřejmě s obvyklou nadstavbou TouchWiz. Vyzkoušeli jsme i spořící režim baterie. Telefon nabízí dva režimy: u každého predikuje, jak dlouho s ním může baterie vydržet. V tom ultimátním, když je nejhůř, telefon vypne všechny funkce mimo volání a SMS a přepne displej do monochromatického režimu.

Další novinky si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Samsung Galaxy S5 se začne prodávat celosvětově a tedy i na českém trhu 11. dubna. Cena zatím zcela přesně stanovena nebyla, náš původní odhad 16 990 korun nebude daleko od reality, možná to však bude ještě o pár stokorun více. A je možné, že Samsung připraví nějaký zvýhodněný balíček s novými hodinkami Gear Fit. Ty mají samostatně stát přes 4 000 korun.