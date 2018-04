Samsungů není nikdy dost. Proto je tu Galaxy S5 Plus, tedy vlastně 4G+

Už před časem uvedl speciálně v Singapuru Samsung vylepšeny model Galaxy S5 4G+. Nyní si tento model našel cestu i do Evropy, konkrétně zatím do Nizozemí. Původně byl samotným Samsungem na svých stránkách označován jako Galaxy S5 Plus, nakonec bude v prodeji pod čistě lokálním označením met 4G+ (s 4G+).

Vylepšení spočívá v použití nového procesoru. Místo Qualcommu Snapdragon 801 má nový Samsung výkonnější procesor Snapdragon 805. Ten je ovšem opět taktován na frekvenci 2,5 GHz, tedy stejné jako má běžný Galaxy S5. Takt tedy není 2,7 GHz jako v případě modelu Galaxy Note 4. Benefitem použití nového čipsetu je tak především podpora sítí čtvrté generace LTE s rychlostí až 225 Mbps.

Jinak zůstalo naprosto vše při starém. A to se týče výbavy, tak designu i barevných verzi. Displej s ultravysokým rozlišením QHD, jakým je vybaven model Galaxy S5 LTE-A prodávaný pouze v Jižní Korei, se nekoná.

Samsung tak připravil vylepšený model, jehož prodeje jsou jinak zklamáním (více zde). V Nizozemí bude nové provedení již skoro rok starého modelu stát 599 eur. To je o 100 eur více, než za kolik se v Nizozemí prodává běžný Galaxy S5.

Lepší výbavu a zbrusu nový design po vzoru nových modelů Alpha, A3 a A5 si Samsung jistě chystá pro nástupce, který by měl být představen už zkraje příštího roku pravděpodobně na veletrhu MWC v Barceloně. Respektive zhruba v termínu této akce, která příští rok proběhne začátkem března.