Do starého železa nepatří. Recenze Samsung Galaxy S5 Neo

Samsung má zvláštní strategii. Své starší modely „vylepšuje“, a prodlužuje jim tak životnost. Uvozovky jsou na místě, protože inovované modely mají většinou horší výbavu než ty stávající. To je případ i loňského modelu Galaxy S5, který žije dál pod názvem Galaxy S5 Neo.

Výhodou inovovaného modelu je nižší cena. Jestliže Samsung Galaxy S5 začínal jako nový na ceně 18 500 korun, tak „vylepšená“ verze Neo se začala prodávat za 9 990 korun. To je vzhledem k výbavě slušná cena. Ovšem oproti původnímu modelu některé funkce chybí a některé vlastnosti jsou odlišné.

Plusy a minusy Proč koupit? kvalitní zpracování

dostatečná výbava

kvalitní displej

kvalitní fotoaparát

Proč nekoupit? vyšší cena

okoukaný vzhled

chybí čtečka otisků

nenahrává 4K videa Kdy? v prodeji Za kolik? 9 990 Kč

Stále platí, že inovovaný model Neo má i na dnešní dobu solidní výbavu. Na rozdíl od letošních vrcholných modelů Galaxy S6 a S6 edge je vybaven zvýšenou odolností a řada příznivců starších špičkových samsungů ocení i přítomnost slotu na microSD karty či možnost snadno vyměnit baterii.

Samsung Galaxy S5 Neo je v tomto ohledu smartphonem ze staré školy. Ve srovnání se současnými špičkovými samsungy, které na řadu pro značku signifikantních prvků rezignovaly, tak jde o zcela odlišný přístup. Kdo hledá slušně vybavený značkový smartphone s bohatou výbavou, měl by pořízení modelu Neo zvážit. Čínská konkurence je sice levnější, ale inovovaný samsung má punc luxusnějšího zboží.

Design: skoro stejný, přesto jiný

Základní tvary inovovaného samsungu jsou shodné s původním modelem. Stejné jsou i rozměry 142 x 72,5 x 8,1 milimetru a i hmotnost 145 gramů. Řada prvků je však jiná. Například zadní odnímatelný plastový kryt již není tak „luxusní“, na vzor připomínající kůži je u provedení Neo nutné zapomenout.

Design se nese v léta zavedeném stylu Samsungu. Telefon nepostrádá zaoblené rohy a pod displejem najdeme tradiční ústřední tlačítko. To však v případě verze Neo nemá integrovaný senzor otisků prstů. Ovládací prvky jsou s původním modelem shodné, vypínací tlačítko je tak po ruce na pravém boku telefonu. S původním modelem je shodné i celoplastové provedení modelu Galaxy S5 Neo. V jeho případě má však rámeček obepínající telefon čistší provedení bez proužků.

Na zádech umístěná čočka fotoaparátu stále vyčuhuje, hrozí tak její poškrábání. Ale při položení na stůl se telefon nekolébá. Neo by měl být na našem trhu oficiálně dostupný v černém a stříbrném provedení. Obě barevné verze mu samsungu sluší, stříbrná varianta je výraznější.

Plusem inovovaného modelu Neo je odolná konstrukce. Od té Samsung u posledních vrcholných modelů upustil. S5 Neo splňuje stupeň krytí IP67, což značí, že je odolný proti prachu a vydržet by měl až půlhodinové ponoření do metr hluboké vody. Měl by tak být dobrým pomocníkem i při výletech do přírody.

Stále platí, že i vylepšený rok starý samsung je stále elegantním smartphonem. Vypadá lépe než řada konkurentů a má na dnešní dobu celkem kompaktní rozměry. V ruce se drží pohodlně a vejde se téměř do každé kapsy. Zpracování je na vysoké úrovni a použité plasty jsou kvalitní. Udělá tak více parády než konkurenční smartphony v dané cenové kategorii.

Změny uvnitř

Zásadní změnou je výměna „srdce“ nového modelu. Místo čtyřjádrového procesoru Snapdragon 801 s taktem 2,5 GHz má inovovaný model osmijádrový procesor Exynos 7580 s taktem 1,6 GHz. Na výkonu se změna při běžném používání nijak neprojevuje. Při našem testu nedocházelo k žádnému zadrhávání, často proklínané uživatelské prostředí TouchWiz fungovalo celkem svižně. Uvidíme, jak tomu bude po delším používání. Operační paměť má stále kapacitu 2 GB.

Samsung Galaxy S5 Neo: uživatelské prostředí TouchWiz. Samsung Galaxy S5 Neo: hlavní menu. Samsung Galaxy S5 Neo: stáhnout lze různá grafická schémata.

Samsung Galaxy S5 Neo bude v prodeji pouze s 16 GB uživatelské paměti, z nabídky „vylepšeného“ modelu tak vypadlo provedení s větší pamětí 32 GB. Možnost jejího rozšíření pomocí paměťových karet však zůstala, základní paměť tak lze navýšit až o 128 GB. Slot pro paměťovou kartu se nadále nachází pod zadním krytem, při její výměně je tedy nutné vyjmout i baterii. Modernější smartphony mají elegantněji řešený slot na boku telefonu.

Výbava se oproti výchozímu modelu nijak nezměnila. Tedy až na absenci konektoru USB 3.0, který měl původní Samsung Galaxy S5. Provedení Neo používá běžný konektor microUSB 2.0. Bluetooth je u nového provedení ve verzi 4.1, původní samsung používal verzi 4.0. Galaxy S5 Neo podporuje sítě čtvrté generace LTE a používá dnes už méně používanou micro SIM.

Samsung Galaxy S5 Neo: telefon disponuje funkcí S Health. Samsung Galaxy S5 Neo: funkce Smart Manager. Samsung Galaxy S5 Neo: manuální režim fotoaparátu.

Na internet se lze připojit i přes wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band. Chybí podpora MHL i MIMO, naopak nechybí podpora technologie NFC. Avšak bez senzoru otisků prstů nebudou podporovány případné mobilní platby. Operační systém Android je ve verzi 5.1.1 Lollipop.

Ve výbavě inovovaného modelu najdeme i funkce jako S Health. Senzor pro měření srdečního tepu umístěný pod čočkou fotoaparátu si verze Neo ponechala. Satelitní navigace podporuje standardy GPS a Glonass. Oproti původnímu modelu chybí infraport pro ovládání domácí elektroniky. Naopak přibylo FM rádio, které už ve vrcholných modelech od Samsungu jinak nenajdeme. Pochválit musíme celkem kvalitní reprodukci hudby z přehrávače. Tedy především do kvalitních sluchátek. Externí reproduktor umístěný vzadu vysokou kvalitou reprodukce neoplývá.

Displej: stále vysoká kvalita

Displej má model Neo stejný jako původní Galaxy S5. Jde tedy o kvalitní displej s úhlopříčkou 5,1 palce a Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 obrazových bodů). Současné špičkové smartphony včetně Samsungů Galaxy S6 sice mají již displeje s vysokým rozlišením QHD (1 440 x 2 560 pixelů), nicméně Full HD rozlišení je stále dostačující.

Samsung Galaxy S5 Neo: nabídka služeb Google. Samsung Galaxy S5 Neo: předinstalovány jsou služby od Microsoftu. Samsung Galaxy S5 Neo: ve výbavě je i FM rádio.

Dostačují i rozměry, i když u konkurenčních smartphonů narostly k úhlopříčce okolo pěti a půl palce. Že je velikost 5,1 palce ideální, dokazují i nové modely Galaxy S6, které u stejné úhlopříčky zůstaly. Telefon si tak zachovává poměrně kompaktní rozměry, v průměrné ruce se drží dobře a displej se dá v případě delších prstů ovládat i v jedné ruce.

Samsung u svých lepších modelů využívá technologii Super AMOLED a tento displej převzal z původního modelu i inovovaný model Neo. Displej poskytuje syté a jasné barvy a slušné pozorovací úhly. Černá je opravdu černá, ovšem problém je se zobrazením bílé. Ta má mírný nádech do žluta.

Fotoaparát nezklame

Fotoaparát modelu Galaxy S5 Neo není shodný s tím v původním Samsungu Galaxy S5. Uživatele, kteří požadují špičkové nahrávání videa, příliš nenadchne. 16megapixelový fotoaparát provedení Neo totiž nezvládá 4K videa, video může mít maximální rozlišení jen Full HD. Kvalita videa je 30 snímků za sekundu.

Fotoaparát umožňuje v módu Pro pokročilé nastavení například ISO či vyvážení bílé. Ale pro kvalitní snímky postačí i automatický režim. Samsung navíc umožňuje stažení dalších funkcí, jako jsou aplikace pro pořizování GIF animací, „zvukových“ fotografií a dalších.

Kvalita fotek je na vysoké úrovni, řada konkurentů pořizuje o poznání horší snímky. Potěší věrné podaní barev i dostatečná ostrost snímků. Za zhoršených světelných podmínek se ovšem dostavuje šum, což je však nešvar i daleko dražších smartphonů. Blesk typu LED má slušný osvit, ale jeho tón je možná až příliš do žluta.

Odlišností nového provedení Neo od původního Samsungu Galaxy S5 je nový přední fotoaparát. Kdo hledá smartphone pro „selfíčka“, ten je tu na správné adrese. Současná obliba autoportrétů přinutila Samsung zvýšit rozlišení z dvou megapixelů na pět. I přední snímač zvládá Full HD videa a k dispozici je i ovládání gesty.

Výdrž

Provedení Neo si ponechalo vyměnitelnou baterii s kapacitou 2 800 mAh, ale výdrž se oproti původnímu modelu papírově prodloužila. Výrobce uvádí o hodinu delší výdrž při využití LTE pro připojení k internetu a to samé platí i pro využití 3G sítí nebo wi-fi. Při nepřetržitém přehrávání hudby by inovovaný samsung měl vydržet dokonce o šest hodin déle.

Lepší výdrž musíme potvrdit. Při skromnějším používání se dá dostat na dva dny na jedno nabití. Při plném nasazení je ovšem nutné nabíjet každý den. Ovšem i při perném používání ukazatel stavu baterie ke konci dne ukazuje ještě dostatečnou rezervu energie.

Sečteno podtrženo

Prodloužení života Samsungu Galaxy S5 považujeme za celkem logický krok, který jihokorejskému výrobci umožňuje nabídnout za celkem rozumné peníze slušně vybavený smartphone. Možná stačilo nechat v nabídce zcela původní model, ten však už výrobce oficiálně neprodává. Samsung tak na „novince“ ušetří.

Cena těsně pod 10 tisíc korun není málo, ale výbava nepostrádá nic podstatného. Jde o mírně okleštěný loňský topmodel, který vyhoví i náročnému uživateli. Když si uvědomíme, že Samsung chce za letošní vrcholné novinky i po slevě 16 500 korun, respektive 19 800 korun za atraktivnější verzi S6 edge, tak se „vylepšené“ S5 Neo vyplatí.

Oproti letošním novinkám nemá sice tak atraktivní design, ale ani prakticky rok starý model ostudu neudělá. Má snad jen méně jemný displej, což však nepovažujeme za nikterak výrazný nedostatek. Naopak má oproti letošním vrcholným samsungům pro příznivce značky stále důležitý slot pro paměťové karty a vyměnitelnou baterii.

Samsung „vylepšeným“ modelem Galaxy S5 Neo konkuruje i dalším modelům ve své nepřehledné stáji. Galaxy Alpha už z nabídky zmizel, ale je tu ještě model Galaxy A5. Ten má elegantní tenké kovové tělo, ovšem také řadu ústupků. Pětipalcový displej má jen HD rozlišení (720 x 1 280 pixelů) a fotoaparát je jen 13megapixelový. Samsung Galaxy A5 má rovněž nižší výkon. Navíc baterie je zabudovaná. Plusem je jen o tisíc korun levnější. Racionální úvahou tak vítězí inovovaný loňský topmodel s přídomkem Neo. Model Galaxy A5 vyhoví naopak těm uživatelům, kteří hledají propracovanější design.

Největší konkurencí odjinud je pro „nový“ samsung LG G3. Tedy povedený loňský topmodel, který původně konkuroval původnímu Galaxy S5. LG G3 má nyní téměř totožnou oficiální cenovku jako „vylepšený“ model Neo. LG má obří 5,5palcový displej s vysokým QHD rozlišením. Fotoaparát je rovněž kvalitní a výhodou je i větší vestavěná paměť. Avšak testovaný samsung má menší rozměry a je elegantnější.

Silným konkurentem je nový Honor 7 s rovněž stejnou cenovkou. Honor, což je značka pro levnější smartphony čínského Huawei, má velmi dobrou výbavu. Je dvousimkový, má výkonnější procesor a 20megapixelový fotoaparát.

Jako konkurenta testovaného samsungu musíme brát i povedený Asus ZenFone 2, který za stejné peníze nabídne uživatelskou paměť 64 GB. Asus má procesor Intel a velkou kapacitu operační paměti. Displej je 5,5palcový a Zenfone 2 podporuje dvě SIM karty.

Lenovo má v nabídce v obdobné cenové kategorii model Vibe X2 za devět tisíc korun, které však postrádá podporu frekvence 900 MHz sítí LTE. Lépe je na tom Lenovo Vibe Shot, které podporuje všechna tuzemská pásma LTE a na rozdíl od levnějšího modelu podporuje i paměťové karty. Je však dražší, oficiální cena činí 11 tisíc korun.

Dalším konkurentem je povedený OnePlus 2. Ten má skvělé zpracování a špičkovou výbavu. Chybí v ní však například podpora technologie NFC. Ale uživatelskou paměť nelze rozšířit, což vadí u základního modelu s 16GB pamětí. Stejně tak OnePlus 2 nemá vyměnitelnou baterii.