Galaxy S5 mini bude trochu lepší, ale jen v mezích Samsungova zákona

Vrcholný Samsung Galaxy S5 má typové označení SM-G900. Podle serveru SamMobile bude mít zmenšené provedení typové označení SM-G800. Oproti předchůdci se výbava zlepší, ale radikální posun se konat nebude. Mírné vylepšení výbavy u nástupců tradičních modelů je tak plně v souladu se současnou strategií Samsungu (a nejen jeho).

Novinka dostane větší displej. Úhlopříčka se oproti modelu Galaxy S4 mini zvětší ze 4,3 na 4,5 palce. Označení mini tak ještě více ztratí na logice.

Rozlišení displeje také mírně povyroste. Místo qHD (960 × 540 obrazových bodů) u předchůdce bude mít Galaxy S5 mini HD displej (1 280 × 720 obrazových bodů). Displej bude opět typu Super AMOLED.

Místo dvoujádrového procesoru, který používá současný Samsung Galaxy S4 mini, by novinka měla dostat procesor čtyřjádrový. V tuto chvíli však není jasné, který to bude, ale pravděpodobně Qualcomm Snapdragon 400. Paměť RAM zůstane na současné kapacitě 1,5 GB. Novinka by měla mít vestavěnou paměť 16 GB, současné provedení si musí vystačit s 8 GB uživatelskou pamětí. Otázkou je, zda Samsung neponechá i cenově výhodnější verzi s menší pamětí.

Mimo většího displeje, lepšího procesoru a větší paměti se však mnoho dalších vylepšení čekat nedá. Telefon opět bude mít vzadu osmimegapixelový fotoaparát a přední má mít znovu dvoumegapixelový snímač. Opět nebude chybět infračervený port pro ovládání domácí elektroniky. Baterie bude mít o něco větší kapacitu 2 100 mAh (Galaxy S4 mini má 1 900mAh baterii). S5 mini bude používat Android 4.4.

O zas takovou zmenšeninu ovšem vzhledem k velikosti displeje asi nepůjde. Telefon si přinejmenším ponechá rozměry současného provedení. Server SamMobile předpokládá, že by nové mini provedení mělo být odolné. Stupeň krytí by měl být shodný s "velkým" modelem Galaxy S5, tedy IP67. Senzor otisků prstů nebo tepu s největší pravděpodobností mít nebude.