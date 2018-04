Samsung připravuje odolný Galaxy S5 Active a fotosmartphone S5 zoom

Jihokorejský server ETNews informuje, že Samsung chystá odolné provedení očekávaného top modelu Galaxy S5. Ten bude mít premiéru 24. února na veletrhu MWC. Odolné provedení by mělo být představeno později. Loni Samsung model Galaxy S4 Active představil až tři měsíce po premiéře základního provedení.

Nový voděodolný a prachuvzdorný Active má být pro zákazníky daleko atraktivnější. Současný Galaxy S4 Active, odvozený ze současného Samsungu Galaxy S4, si totiž připsal pouze mizivá tři až čtyři procenta prodejů celé řady Galaxy S4. Novinka by podle výrobce měla dosáhnout podílu 20 až 30 procent.

Zprávy o přípravě Samsungu Galaxy S5 Active popírají některé dřívější spekulace, že by základní model S5 měl mít konstrukci se zvýšenou odolností. To by potom příprava speciální verze Active nedávala smysl. Leda že by nový Active byl ještě výrazně odolnější než běžné provedení.

Na indických stránkách Zauba se také objevila informace o připravovaném Samsungu s typovým označením SM-C115. C znamená ve značení jihokorejských výrobců "camera", tedy přístroje se zaměřením na fotografování.

Zatím záhadný Samsung by měl být podle všech indicií nástupcem nepříliš úspěšného "hybridu" Galaxy S4 zoom, který spojuje smartphone s kompaktním fotoaparátem. Ten má totiž podobné typové označení SM-C101.