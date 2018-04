Samsung chce fronty. Nejrychlejší dostanou k Samsungu S5 hodinky Fit

Podobnou promo akci už připravil operátor O2, který nabízel prvním 150 zájemcům o Galaxy S5 taktéž hodinky zdarma. Nabídka platila pro předobjednávky a je již vyčerpaná.

Samsung žádné předobjednávky nebere, bude platit, kdo dřív přijde, ten si odnese s Galaxy S5 i hodinky. Na každé ze čtyř prodejen jich bude připraveno 30. Tři prodejny jsou v Praze, jedna v Brně. Lze předpokládat, že úsporu pěti tisíc korun si hodně zájemců nebude chtít nechat ujít, takže se asi před prodejnami utvoří fronty. Samsung uvádí, že každý zájemce dostane jen jedny hodinky bez ohledu na to, kolik telefonů koupí.

Prodej Galaxy S5 začne 11. dubna v 11 hodin a 11 minut. Zájemci o dárek však pravděpodobně budou muset přijít mnohem dříve.

Samsung Galaxy S5 má doporučenou maloobchodní cenu stanovenu na 18 499 korun, což je zatím nejvíc, co si kdy Samsung za top model z řady Galaxy S žádal. S touto cenou je Galaxy S5 i dražší než iPhone a pravděpodobně to bude i nejdražší top mobil na trhu. Firmy HTC a Sony však zatím nezveřejnily ceny novinek One a Xperia Z2 (více zde). Podle předobjednávek se ovšem Samsung o odbyt novinky bát nemusí (více zde).

Hodinky Galaxy Fit jsou povedené, z trojice nových modelů, které Samsung představil na veletrhu MWC v únoru v Barceloně, nás zaujaly nejvíce a před konkurencí mají velký náskok (více zde). Jsou zároveň i nejlevnější, přesto budou stát 4 999 korun, ceny všech nových modelů najdete zde.