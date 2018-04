Galaxy S5 neochvějně míří na špici. Pomůže mu QHD panel i nový Exynos

Galaxy S4 byl v New Yorku představen v půli března, tedy později, než hlavní konkurent HTC One, který byl odhalen v Barceloně 19.února. Příští rok chce však Samsung svůj top model uvést co nejdříve a všechnu konkurenci předběhnout. A rozhodně to nebude na úkor uvažované výbavy, která má být špičková snad v každém ohledu.

Bude Galaxy S poprvé kovově chladivý?

Vůbec poprvé chce výrobce telefon obléknout do kovového šasi, které dosud u řady Galaxy S nikdy nepoužil. Ale předpokládá se, že Samsung od plastu úplně neupustí a Galaxy S5 nabídne v obou variantách. Kovová přitom bude pochopitelně dražší. Podle dobře informovaných zdrojů již výrobce zadal produkci kovových krytů nejméně u tří dodavatelů.

Vylepšení se samozřejmě dotkne také displeje a zatímco letos bylo pro špičku nutným parametrem Full HD rozlišení (1 920 × 1 080 bodů), příští rok to zřejmě nepůjde bez zkratky QHD (Quad HD, 2 560 × 1 440 pixelů). Alespoň tedy ne v případě Galaxy S5.

Podle korejského deníku DDaily je již totiž výroba panelů AMOLED s tímto rozlišením, sítí pixelů PenTile a úhlopříčkou 5,25 palce v plném proudu. Zatím není jasné, zda se produkce chopí přímo Samsung, nebo externí dodavatel. Jisté ovšem je, že při uvedených parametrech (tedy 5,25 palce při QHD) vylétne jemnost displeje k 560 bodům na palec.

Vysoký výkon zajistí nový čipset i rychlé paměti

Bezmála 3,7 milionů bodů k vykreslování si samozřejmě žádá odpovídající hardwarovou výbavu. Tou má být úplně nový čipset Exynos 6 s podporou 64bitových instrukcí. Čipová sada má být vyráběna 20nm procesem (rozměr hradel tranzistorů). Za použití architektury ARM big.LITTLE s jádry ARM Cortex-A53 (úsporné čtyřjádro) a Cortex-A57 (výkonné čtyřjádro) má být energetická náročnost v porovnání s předchozí generací SoC Exynos 5 dokonce o třetinu nižší.

Operační paměť bude typu LPDDR4, kterou Samsung právě oficiálně představil. Oproti standardu LPDDR3 je nová paměť vyráběna modernějším procesem (20nm) a nabízí vyšší datovou propustnost pinu 3 200 Mbps (3GB LPDDR3 modul u Galaxy Note III má propustnost 2 133 Mbps), o polovinu vyšší výkon a o zhruba 40 procent nižší spotřebu energie. Galaxy S5 by měl dostat 4 GB paměti RAM. Kromě smartphonů zamíří nové paměti také do tabletů a ultrabooků.

Integrován má být údajně také skener očí, který by suploval vyspělou čtečku otisků prstů, jakou má iPhone 5S. Systém odemykání displeje pomocí skenování očí uživatele ovšem zatím doprovází spousta otazníků (funkčnost za tmy, možnost obelhání skeneru).

Stejný nezůstane ani vestavěný fotoaparát, nově má být totiž snímač (16Mpix) typu ISOCELL, který umí díky systému izolování sousedních buněk bariérou absorbovat větší množství světla, a přinést tak lepší obrazovou kvalitu, věrnější barevné podání i vyšší ostrost zachycených snímků.

Přes úspornější hardware větší baterie

Ačkoli se nová generace operační paměti i čipsetu chlubí mezigeneračně citelně nižší spotřebou energie, měl by akumulátor pátého Galaxy S mít kapacitu 4 000 mAh. To by při předepsaném napětí 3,8 V znamenalo výdrž 15,2 Wh. Současná generace telefonu má přitom výdrž citelně nižší: 9,88 Wh (2 600 mAh).

Galaxy S5 bude představen nejpozději začátkem března příštího roku, pravděpodobnější variantou ale je, že si očekávaná novinka odbude premiéru již na tradičním barcelonském kongresu v únoru.

Aktualizováno: Podle posledních informací by se premiéra nového Samsungu Galaxy S5 měla odehrát v druhém březnovém týdnu. Pro veletrh MWC v Barceloně, který se koná poslední týden v únoru, má Samsung připravené jiné novinky.