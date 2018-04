Spekulace: Samsung představí Galaxy S5 už v lednu, současný S4 netáhne

Korejská média spekulují, že Samsung Galaxy S5, tedy budoucí topmodel největšího prodejce smartphonů, by se mohl představit už v lednu příštího roku. Firma by měla urychlit modelový cyklus především z důvodu menšího zájmu o aktuální model Galaxy S4. Ten se sice neprodává špatně, ale u Samsungu zřejmě očekávali výraznější růst prodejů, který se ovšem nedostavil.

Důvodů může být celá řada. Galaxy S4 především oproti loňskému modelu S III nepřináší tolik výrazných vylepšení, aby zákazníci toužili po novějším typu. I po stránce designu je S4 jen drobnou evolucí. A v neposlední řadě je na asijských trzích číslo čtyři považováno za smolné, což také může z jisté části zájem omezovat.

Připravovaný typ by navíc měl představovat přece jen větší technický skok než jaký nastal mezi S III a S4. Téměř jisté je, že Galaxy S5 dostane kovové tělo a celkově luxusnější zpracování než dosud. O špičkový výkon by se pak měl postarat procesor Exynos Octa, který bude schopen využít všech osm jader najednou. Navíc by po vzoru nového čipu od Applu měl být nový procesor postaven na 64bitové architektuře.

Také fotoaparát by se měl dočkat vylepšení. Hovoří se o rozlišení 16 megapixelů, optické stabilizaci obrazu a nových postupech, které mají vylepšit kvalitu snímků za zhoršených světelných podmínek. Samsung před nedávnem oficiálně představil nový fotomodul s čipem ISOCELL, který má omezovat šum a lépe interpretuje světelné paprsky dopadající na konkrétní pixel. První moduly má firma dodat zákazníkům nejspíš ještě letos, jde však o osmimegapixelový typ. Pro sebe si možná Samsung nechá lepší variantu s dvojnásobným rozlišením.