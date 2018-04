Samsung Galaxy S4 zoom oficiálně představen. Kombinuje foťák a S4 mini

Kombinaci smartphonu a fotoaparátu už představil Samsung loni, model Galaxy Camera ovšem neměl telefonní schopnosti, uměl pouze využívat datových sítí. Zato Galaxy S4 zoom je plnohodnotnou kombinací chytrého telefonu a kompaktního foťáku. Telefonní část bez výrazných změn odpovídá modelu Galaxy S4 mini.

Telefon je tedy poháněn dvoujádrovým procesorem s taktem 1,5 GHz (mini má 1,7 GHz), displej zachovává úhlopříčku 4,3 palce a rozlišení 960 × 540 pixelů. Paměť RAM má kapacitu 1,5 GB, vestavěná uživatelská potom 8 GB a samozřejmostí je slot na karty microSD. Existovat bude i verze s podporou LTE sítí. Dvousimková varianta jako v případě S4 mini ovšem k dispozici nebude. Přístroj běží na operačním systému Android 4.2.2.

Z hlediska specifikací je zásadní novinkou část s fotoaparátem. S4 zoom není klasický fotomobil, ale na zadní straně je prostě "přilepen" v podstatě běžný kompaktní foťák. Ten má rozlišení 16 megapixelů a klasický objektiv s desetinásobným zoomem. O parametrech objektivu Samsung v tiskové zprávě mlčí, avšak na oficiálních snímcích se můžeme dočíst třeba údaj o světelnosti 3,1 až 6,3. Tedy v podstatě očekávatelné hodnoty.

Fotoaparát má xenonový blesk, stabilizátor a závěrka je pochopitelně mechanická. Pro ostření je tu infračervený přísvit a ve spodní straně (z hlediska fotoaparátu) nechybí ani závit pro šroub stativu. K ovládání zoomu a některých dalších funkcí bude sloužit kroužek okolo objektivu, který Samsung nazývá Zoom Ring. Součástí telefonu bude i řada chytrých softwarových funkcí, které usnadní jak fotografování, tak následné zpracování snímků.

O použitelnosti Galaxy S4 zoom bude kromě výsledné kvality fotografií a ceny rozhodovat také velikost přístroje. Galaxy Camera se totiž ukázala být pro běžné uživatele jako příliš velké a stále spíše jednoúčelové zařízení. Galaxy S4 zoom je však univerzálnější, bude nejspíš levnější a navíc je o hodně menší. Půdorysné rozměry 125,5 × 63,5 mm vlastně odpovídají modelu mini. Tloušťka 15,4 mm je na dnešní poměry hodně velká, jenže telefon není takto tlustý po celé ploše. Maximum platí pro část s úchopem a pochopitelně pro objektiv.

Rozměry jsou tak o hodně menší než u modelu Galaxy Camera a hmotnost klesla téměř o třetinu na 208 gramů. To je na poli běžných smartphonů opravdu hodně, ale univerzálnost modelu to vynahrazuje. Neobvyklý přístroj by se tak mohl vejít i do kapsy.

Baterie má kapacitu 2 330 mAh, takže v klasickém režimu by měla být výdrž velmi dobrá, ale při používání fotoaparátu bude lepší mít po ruce i náhradní akumulátor.

Galaxy S4 zoom je zajímavý model, který je daleko praktičtější než loňský typ Galaxy Camera. A to i přesto, že jeho výbava je chudší. Jenže zoom kombinuje opravdu plnohodnotný smartphone s fotoaparátem a vůbec nevadí, že přišel o polovinu rozsahu zoomu staršího sourozence, o HD displej a další prvky. Daleko důležitější jsou jeho přívětivější rozměry, které umožní přístroj používat každodenně.

S4 zoom si podobně jako řadu dalších novinek Samsungu vyzkoušíme poprvé 20. června v Londýně.

Samsung Galaxy S4 zoom, technické specifikace: