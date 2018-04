První dojmy: Samsung v Londýně ukázal modelovou řadu pro letošní rok

Samsung své tiskové konference koncipuje dvěma různými způsoby. Své naprosto klíčové modely, mezi které se letos zařadil Galaxy S4, firma představuje na zcela samostatné a dost velkolepé prezentaci. Ostatní telefony modelové řady pak představí pohromadě na jedné větší, ale o trochu méně okázalé akci.

Takovou se tentokrát stala tisková konference firmy v Londýně. Samotná akce byla veliká, pódium v londýnském Earls Court obrovské a nápaditě vyřešené, divadelních výstupů a velkolepých překvapení jsme se však tentokrát nedočkali, prezentace se nesla ve věcnějším duchu.

Kromě novinek z mobilního světa a světa tabletů tu firma představila i nové produkty z oblasti fotoaparátů a laptopů. Za pozornost stojí fotoaparát s výměnnými objektivy a Androidem 4.2.2 – Samsung Galaxy NX, stranou pozornosti by neměl zůstat ani tablet Ativ Tab 3, který vypadá jako androidí Galaxy Tab 3 10.1, jen v něm běží běžné Windows 8 (tedy ne osekaná verze RT). A závěrečným lákadlem je konvertibilní tablet Ativ Q, který umí zaujmout řadu poloh a krom Windows 8 na něm běží i Android. Tyto novinky vám v článku představí kolegové na Technet.cz.

My jsme si mohli v Londýně především osahat přístroje, které Samsung představil v minulých týdnech formou samostatných tiskových zpráv. Kromě Galaxy S4 mini, Galaxy S4 active a Galaxy S4 zoom tu na nás žádná překvapivá novinka, kterou by si Samsung nechal jako eso v rukávu, nečekala. Tedy, pokud nepočítáme představení několika nových barevných variant běžného Galaxy S4 (snímky naleznete v galerii). Soustředit jsme se tak mohli na prozkoumání již známých modelů, které tvoří páteř portfolia pro letošní rok.

Minimálně ještě jedna výrazná premiéra nás však v podání jihokorejské značky ještě letos čeká. Nejpozději na podzim na veletrhu IFA v Berlíně by měla firma představit nástupce tabletotelefonu Note II.

Malý model dělá lepší dojem

První z představených novinek je Samsung Galaxy S4 mini. Jde o telefon, který opět využívá marketingovou sílu špičkového modelu, aby pomohl Samsungu navýšit prodeje ve střední třídě. Výbava je tak tentokrát opět obyčejnější než u velkého Galaxy S4, oproti loňskému S III mini ovšem udělala výrazný krok kupředu. Dvoujádrový procesor výrazně posílil a úhlopříčka narostla na 4,3 palce a jeho rozlišení na 560 x 940 pixelů. Konkurence sice umí prodávat i HD displeje za stejnou cenu, ale displej S4 mini rozhodně není špatný.

Technika ovšem není tím, co stojí nejvíce za zmínku. Většině uživatelů totiž po stránce výbavy vyhoví i starší S III mini. Hlavním pokrokem u S4 mini je totiž jeho vzhled. S III mini vypadal vedle svého dobového předobrazu S III velmi solidně. Ale S III jako takový nepatřil zrovna k největším krasavcům, verze mini jen dojem napravila tím, že trochu obyčejnější vzhled i materiály v nižší třídě tolik nevadí.

S4 mini na to jde ovšem zcela opačně. Přebírá design od velkého S4, kterému se podařilo negativní dojmy z předchozího top-modelu zažehnat. Ještě více u S4 mini platí, že je to snad jen v měřítku vyrobená zmenšenina velkého modelu. Jenže tak nějak lépe vyrobená zmenšenina. S4 mini totiž design většího modelu sluší ještě více. Snad za to mohou celkově příjemnější proporce, zajímavější poměr těla k displeji nebo fakt, že na menším těle některé detaily tak nezaniknou. Každopádně na model střední třídy vypadá S4 mini opravdu velmi dobře, téměř až luxusně. A toho všeho Samsung dosáhl stále s běžnou konstrukcí z plastů.

Telefon také skvěle padne do ruky, překvapí, že šířka je menší než u S III mini s menším displejem. Oproti obřím smartphonům současnosti je to příjemně osvěžující pocit, díky malé tloušťce telefon také zapadne do jakékoli kapsy a nebude působit rušivě. S4 mini tak možná trochu podpoří nářky těch, kdo by chtěli, aby takový model dostal špičkovou výbavu top-modelu. Novinka sice propast trochu zmenšila, ale stále je tu výkonnostní rozdíl znát. Trochu se obáváme, že vzhledem k pokroku, který S4 mini učinil, si za něj Samsung nechá zaplatit podstatně více než za předchůdce v době jeho uvedení na trh.

Odolný a tak trochu schizofrenik

Další novinkou je Galaxy S4 Active. Jde o vodě a prachu odolnou variantu velkého Galaxy S4, tentokrát jsou ústupky ve výbavě jen minimální. Fotoaparát dostal rozlišení 8 megapixelů a Full HD displej používá klasickou TFT technologii. Samsung se však hodně snažil a displej působí opravdu výborným dojmem, jen podání černé barvy je trochu slabší. Na druhou stranu pozorovací úhly jsou lepší než u konkurenčního Sony Xperia Z.

Galaxy S4 Active je jen mírně větší než klasický model, ale v ruce to není příliš poznat. Drží se dobře, vzhledem k úhlopříčce tu samsung odvádí opravdu dobrou práci. Trochu méně chápeme vzhled modelu. S4 Active na nás působí tak trochu jako retro a místy se tu snaha s maskováním odolnosti bije se snahou dát ji najevo.

Tak například krytky – konektor pro sluchátka ji nemá vůbec, což voděodolnost neovlivní, nabíjecí konektor naspodu telefonu má krytku jednoduchou. Z hlediska vodotěsnosti se zdá být až skoro nedostatečná. Na zádech telefonu v rozích najdeme cosi, co naznačuje šrouby – prvek typický pro outdorové telefony, na těle S4 Active nám to ovšem moc nesedí. Protikladem je snímatelný kryt, který u opravdu odolných mobilů mívá speciální pojistku, tady je to stejná plastová šlupička, jako u běžného modelu. Jen uvnitř najdeme těsnění, které má zabránit vniku vody do prostoru baterie a dalších vnitřních částí telefonu.

Vzhled S4 Active také ovlivňují tlačítka pod displejem. Po dlouhé době jde o model, který nemá pro Samsung typické rozložení s hardwarovým tlačítkem home uprostřed a senzorovými klávesami po stranách. Všechna tlačítka jsou teď hardwarová, což se může mnohým zákazníkům zamlouvat z hlediska ovládání – třeba právě i pod vodou nebo po vylovení telefonu z ní. Z hlediska designu je to ovšem krok zpět, který připomíná modely nejméně čtyři roky staré. Možnost, jak v S4 Active získat atraktivnější telefon, tu však je – bude k dispozici v několika barevných variantách, Samsung je však nevystavoval.

Celkově to vypadá, že S4 Active je zacílen především na dobrodružněji zaměřené jedince, kterým bude trochu outdoorovější vzhled vyhovovat. Nesmí se však nechat zmýlit, telefon je odolný proti vodě a prachu, nikoli hrubému zacházení.

Foťák v mobilu poněkolikáté, poprvé (skoro) správně

Poslední z mobilních novinek, Galaxy S4 zoom, je už několikátým pokusem spojit mobilní telefon a opravdový kompaktní fotoaparát. Je jisté, že toto spojení neosloví masy uživatelů, ale pro některé by to mohlo být velmi zajímavé řešení, které jim usnadní práci. Galaxy S4 zoom navazuje na loňský androidí fotoaparát Galaxy Camera. Oproti němu má však obyčejnější výbavu, která odpovídá typu S4 mini.

Nutné je také připomenout, že Galaxy Camera nebyl tak úplně mobil, telefonní modul sloužil pouze k datovým přenosům. Galaxy S4 zoom je plnohodnotný mobil. Část s fotoaparátem má šestnáctimegapixelový modul, stejně jako Galaxy Camera, zoom je tentokrát „jenom“ desetinásobný. I to bohatě stačí, ústupky ve výbavě výrazně vyváží větší praktičnost kompletu.

Nejenom, že ho lze používat jako běžný smartphone, ale především je o hodně menší, takže se už vejde do kapsy. Sice tu vytvoří znatelnou bouli, ale požít se takto dá. Galaxy S4 zoom tak možná není nejlepší smartphone pro každodenní použití, ale v některých scénářích bude doslova ideálním řešením. Nám se předchozí typ Galaxy Camera osvědčil jako skvělý reportážní nástroj, u S4 zoom se k této možnosti využití přidává i schopnost být opravdu ideálním společníkem na dovolené.

Už není nutné s sebou vozit smartphone a fotoaparát. S Galaxy S4 zoom budete na příjmu a přitom budete mít i solidní kompakt. Největší otázkou tak zůstává, zda Samsung vylepšil celkovou obrazovou kvalitu – Galaxy Camera totiž zrovna v této oblasti nepatří k přeborníkům a vylepšení by to opravdu chtělo. Mimochodem, trochu nechápeme jeden konstrukční detail – objektiv má aktivní krytku, ale ta se skrývá pod krycím sklem, které je úplně vpředu. A není nijak chráněno, což znamená, že může dojít k jeho poškrábání. Mechanická krytka samotného objektivu pak trochu postrádá smysl. Ano, v kapse toto řešení ochrání právě krytku s jemnými lamelami, ale samsung mohl vymyslet nějaké elegantnější a především praktičtější řešení.