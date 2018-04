Na velikosti záleží a na ceně taky. Recenze Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S4 mini je nástupcem velmi oblíbeného modelu střední třídy S III mini. A zároveň zmenšenou verzí špičkového Galaxy S4. Oproti němu jsou tentokrát ústupky ve výbavě daleko menší, než v případě odpovídajících modelů minulé generace. S4 mini tak v praxi působí podstatně luxusnějším dojmem než minulý model a v mnohém se nám líbí výrazně více než velký S4. Je to vlastně takový ideální smartphone současné doby.

Rozměry stále zůstávají v přijatelných mezích, šířka a tloušťka jsou dokonce menší než u předchozího modelu. Výkon je přitom více než dostatečný, byť na absolutní špičku pochopitelně S4 mini nemá. Ale to nevadí. V praxi bude výkon chybět málokomu. Důležité je, že telefon skvěle sedne do ruky a zapadne do každé kapsy. Je to ideální smartphone pro ty, kdo nechtějí dnes stále modernější telefony s obřími displeji. Z hlediska ergonomie ovládání jsme si jej doslova zamilovali.

Jenže to má jeden velký háček. Samsung si totiž za Galaxy S4 mini nechá pořádně zaplatit. Zatímco předchozí generace startovala na ceně lehce přes devět tisíc korun, novinka stojí přes 11 tisíc. Je tedy dražší než přeci jen podstatně výkonnější loňský top model Galaxy S3. Ten je sice podstatně větší, avšak nabídne hodně lákavý HD displej a velkou výkonovou rezervu za nižší cenu. Střelba do vlastních řad, chtělo by se říci.

Plusy a mínusy Proč koupit? příjemné rozměry

dobra výbava

elegantní design

snadné ovládání Proč nekoupit? vyšší cena

vzhledem k ceně jen průměrný displej Kdy? V prodeji Za kolik? 11 500 Kč

Je také dobré připomenout, že konkurence umí v dané kategorii, tedy mezi telefony jakési vyšší střední třídy, za nižší cenu nabídnout modely s Full HD displejem o stejné úhlopříčce, jako má S4 mini. Samsung tu sebevědomě sází na rozlišení qHD, tedy 540 × 960 pixelů. Displej není špatný, ale tváří v tvář konkurenci hraje spíše na lákavé barvičky než jemné zobrazení.

Vzhled a konstrukce: zmenšená a luxusní S4

Model mini asi není z hlediska koncepce potřeba představovat. Dosavadní S III mini je totiž asi nejpopulárnější telefon střední (dnes už možná nižší) třídy na našem trhu. S4 mini je tím samým vůči Galaxy S4, jako je S III mini vůči Galaxy S III. Kromě rozdílů ve výbavě to znamená z estetického hlediska překvapivě málo.

Zdání ovšem trochu klame, detaily telefonu jsou řešeny mírně jinak, v proporcích má například S4 mini ještě menší rámeček okolo displeje. Naopak více vynikne home tlačítko pod ním a některé další zajímavé detaily. Celkově to znamená, že S4 mini na nás působí luxusnějším dojmem než velký model. Telefonu to opravdu velmi sluší. Z tohoto hlediska je to jeden z nejpovedenějších telefonů své kategorie.

Kromě elegantního vzhledu, jehož základ včetně stříbrného rámečku a krytů s jemným tečkováním pod povrchem přebírá S4 mini od svého většího bratra, ocení uživatelé především velmi kompaktní rozměry. Ty jsou konkrétně 124,6 × 61,3 × 8,9 mm. Předchozí model je sice o tři milimetry nižší, avšak o jeden tlustší a téměř dva širší. A to navzdory tomu, že novinka má výrazně větší displej s úhlopříčkou 4,3 palce.

Potěší také nízká hmotnost 107 gramů, předchozí generace byla o 4,5 gramu těžší. Galaxy S4 mini tak skvěle vklouzne do kterékoli kapsy a výborně se drží v ruce. Zpracování odpovídá standardům Samsungu, je tedy příkladné a je jen škoda, že se výrobce nepustí také do trochu luxusnějších materiálů. Galaxy S4 mini by vyloženě slušel nejen kov, ale třeba alespoň měkčený povrch.

Displej a ovládání: qHD musí stačit

Samsung Galaxy S4 mini dostal nový 4,3palcový displej, což oproti předchozímu modelu představuje nárůst o slušné tři desetiny palce. S úhlopříčkou rostlo i rozlišení, bohužel v podstatě jen proporcionálně. Displej S4 mini má tedy 540 × 960 pixelů, což představuje jemnost 256 pixelů na palec. Předchozí model měl asi 233 pixelů na palec, takže mezigenerační posun nic moc.

Displej však v praxi přeci jenom udělal větší pokrok. Zdá se, že se Samsungu podařilo minimalizovat mřížku, a tak vypadá obraz vcelku dobře. Ovšem živé barvy vše nezachrání. Konkurence už umí v telefonech s cenou pod 10 tisíc korun nabídnout HD displeje a když k tomu přidáme jen v podstatě průměrnou čitelnost na slunci, výsledkem je fakt, že zobrazovač je asi největší achillovou patou jinak opravdu lákavého smartphonu.

Samsung se to snaží vynahradit chytrými funkcemi systému. Řadu z nich přebírá malý model od svého většího sourozence, ovšem na seznamu tu nejsou všechny. Ale to je dobře. Uživatel se alespoň tolik neztrácí v nastavení a nemusí zoufale zkoušet, jestli ta či ona chytrá funkce funguje. U velkého S4 jsme totiž stejně nakonec chytré funkce většinou povypínali. Důvodem je to, že ne vždy fungují, ale jejich zapnutí se citelně projeví na reakcích telefonu na uživatelské pokyny a některé chytré funkce jsou ze svého principu spíše otravné.

Tady zůstaly ty, které nějaký smysl mají, tedy například sledování očí pro nezhasínání displeje, gesta, například pro vyvolání hovoru přiložením telefonu k uchu, a podobně. O skorlování, chytrou pauzu a další záležitosti uživatelé S4 mini přijdou.

Použitým operačním systémem je Android 4.2.2 Jelly Bean. Samsung ho tu používá v tradiční úpravě a v podstatě nic se tu neliší od verze ve velkém modelu S4. Slabší hardware v podobě dvoujádrového procesoru Snapdragon 400 s taktem 1,7 GHz a grafikou Adreno 305 tu není v podstatě příliš znát. Občas se nám stávalo, že se telefon mírně zaškobrtnul, avšak to připisujeme faktu, že jsme testovali předsériový vzorek, který neměl finální verzi firmwaru. Celkově funguje Galaxy S4 mini plynule a bez problémů.

Technickou zajímavostí je, že se Galaxy S4 mini bude prodávat ve dvou variantách, které se liší velikostí operační paměti. Model s podporou 3G má 1,5 GB RAM, varianta s podporou LTE pak 2 GB. Na našem trhu se bude nejspíš prodávat pouze 3G verze, takový byl i náš testovací kousek.

Baterie: naprostá klasika

Samsung Galaxy S4 mini dostal baterii s kapacitou 1 900 mAh, což představuje téměř čtvrtinový nárůst oproti předchůdci. Ovšem výdrž baterie je v praxi v podstatě stejná. Energii navíc uzme lepší displej a výkonnější hardware. Potenciál pro větší úspory tu je, avšak to vyžaduje opravdu střídmé používání telefonu. Pak by snad bylo možné se ve výdrži dostat i na tři dny na jedno nabití.

My jsme nabíjeli pro jistotu každý den, ovšem je pravdou, že jsme S4 mini rozhodně nešetřili. Klidnější víkendový režim však znamenal, že jsme mohli nabíjet jen jednou za dva dny. Stejně jako větší a výkonnější modely se dovede S4 mini i docela výrazně zahřát, ale není důvod se kvůli tomu jakkoli znepokojovat.

Telefonování a zprávy: pohodlí i v menším

Oblast telefonování a zpráv je jednou z mála, kde nepřináší výrazná vylepšení ani velký model Galaxy S4. U Galaxy S4 mini se tedy také rozhodně nedočkáme žádné překvapivé novinky. Funkčně se malý model neliší od velkého a ani od mnoha stájových kolegů. Používání S4 mini jako běžného telefonu je však v mnohém pohodlnější než u větších modelů. Důvod je jednoduchý: přístroj se opravdu dobře drží v ruce a vzhledem k nízké hmotnosti není nepříjemné ani opravdu dlouhodobé používání.

Vzhledem k menší úhlopříčce displeje by někdo mohl mít obavy z použitelnosti klávesnice. Jenže 4,3 palce rozhodně není málo, a klávesnice tu tak má dostatek místa. Pro uživatele s drobnějšími prsty je možná ještě pohodlnější než klávesnice velkého modelu. A pro ty s většími prsty je tu vždy režim psaní na šířku.

Klávesnice opět disponuje možností psaní tahy Swype, lze samozřejmě také klasicky vyťukávat. Zprávy psané s diakritikou nejsou zkracovány. Nadále přetrvává naše výtka směřující k chybějící čárce přímo na klávesnici, její psaní je trochu nepohodlné.

Organizace a data: návrat infraportu

Samsung Galaxy S4 mini je velmi bohatě vybavený smartphone, který však na druhou stranu vůči konkurenci nijak výrazně nevyčnívá. Potěší přítomnost stále obvyklejší technologie NFC, Bluetooth je tu ve verzi 4.0 a wi-fi podporuje standardy a/b/g/n. Co se týče datových přenosů, u nás prodávaná verze bude nejspíš podporovat maximálně sítě HSPA s rychlostí stahování až 42 Mbit/s a uploadem 5,76 Mbit/s. LTE v přístrojích pro český trh chybí a tentokrát jej nepůjde ani dodatečně aktivovat, jako je tomu u velkého Galaxy S4. V modelu mini v naší specifikaci LTE jednoduše chybí hardwarově.

Telefon má vestavěno 8 GB vnitřní paměti, ovšem jen asi pět má být přístupno uživateli. V našem testovacím telefonu to bylo dokonce jen něco lehce pod 4 GB. Takže karta microSD, která může mít kapacitu až 64 GB, se bude určitě hodit. Je jen trochu škoda, že pro přístup ke kartě je nutné vyjmout baterii.

Samsung pro své telefony připravuje i řadu softwarových specialit. Kromě standardně vestavěné podpory cloud úložiště DropBox tu máme například možnost přistupovat k obsahu v telefonu přes wi-fi pomocí Kies Air, odesílání dat pomocí NFC a wi-fi s funkcí S-Beam nebo třeba funkci Screen Mirroring pro sdílení obsahu displeje s jinými telefony od Samsungu.

Podobně jako velký brácha dostal i S4 mini infraport. Jeho drobounké okénko se nachází na vrchní straně telefonu, který tak lze používat jako dálkový ovladač. Přímo v telefonu je dostupná aplikace WatchON, která doznala oproti té ve velkém S4 drobných vylepšení. Předně už není nutné při prvním spuštění tvrdit, že jste z jiné země než z Česka. Naše republika totiž není v podporovaných, takže WatchON nedovede získat místní televizní program, avšak jako ovládání fungovat bude, stačí ze seznamu vybrat položku "ostatní země".Ovladač lze snadno naučit zacházet s televizí, set-top boxem, videorekordérem a dalšími zařízeními.

Zábava: klasických 8 megapixelů

I v zábavní oblasti se mohou uživatelé těšit na některé softwarové speciality známé z S4. Je tu tedy například funkce Group Play pro hromadné přehrávání skladeb na více telefonech najednou, je tu čtečka zpráv Flipboard a nechybí ani Samsung Hub s obsahem filmů, knih a her, který lze konečně opravdu využívat. Například filmů tu sice není mnoho, avšak v dlouhé chvíli může některý z titulů zabavit. Jsou tu české i zahraniční tituly, půjčit si je můžete za 79 korun, koupit film k neomezenému přehrávání lze za 359 korun.

Fotoaparát dostal rozlišení, které bylo pro špičkové samsungy dlouho typické, tedy 8 megapixelů. To znamená, že používá léty prověřenou techniku a na kvalitě obrázků je to znát. I v horších světelných podmínkách se fotoaparátu daří držet úroveň šumu na rozumné výši. Příjemně překvapí, že množství detailů je velmi podobné s velkým S4, jehož čip přitom má o 5 megapixelů více. Pochválit musíme i barevné podání.

Foťák je rychlý, nemá problémy s automatickým ostřením a využít lze řadu chytrých režimů pro fotografování. Všechny tyto vlastnosti dělají z Galaxy S4 mini překvapivě pohotový fotomobil bez zásadnějších nedostatků.

Shrnutí: drahá střední třída

Samsung Galaxy S4 mini je velmi vyvážený smartphone, který cílí na ty, kdo nechtějí po kapsách tahat obří placky. Má více než dostatečný výkon ve velmi příjemném a kompaktním balení. S4 mini skvěle padne do ruky, výborně se ovládá a je celkově až překvapivě příjemným každodenním společníkem.

Jenže Samsung si za to všechno nechá pořádně zaplatit. Telefon s cenou zhruba 11 500 korun přitom nalézá soupeře mezi přístroji s cenovkami o několik tisíc korun nižšími. Navíc tito levnější soupeři mají často i displeje s vyšším rozlišením. Samsung se snaží bodovat například přítomností infraportu a celou řadou softwarových specialit, ale otázkou je, zda to dostatečně ospravedlňuje vysokou cenu.

Hlavním soupeřem pro S4 mini bude HTC One mini. Jeho cena je zatím otázkou. HTC však může proti Galaxy S4 mini vyslat designově atraktivní model Windows Phone 8X, opět s HD displejem a v současnosti překvapivě příznivou cenou.

Sony nabízí za podobně sebevědomou cenu jako Samsung model Xperia V, který ovšem boduje nejen HD displejem, ale také odolností vůči vodě a prachu danou certifikací IP57. V nabídce značky také najdeme levnější modely, třeba typ SP s větším displejem nebo starší výprodejový model Xperia P.

Velmi zajímavé alternativy má v nabídce také Huawei. Jeho Honor 2 se 4,5palcovým HD displejem a čtyřjádrovým procesorem je o třetinu levnější než S4 mini, model G600 se 4,5palcovým qHD displejem vyjde prakticky na polovinu toho, co S4 mini. Ano, je sice trochu neohrabanější, avšak cenový rozdíl je obrovský a uživatel nejspíš v praxi poloviční kapacitu RAM u čínského modelu nepozná. A do třetice Huawei a jeho luxusní Ascend P6 s výkonnějším čipsetem, větším displejem a krásným tenkým designem. Cena se pohybuje kolem 10 tisíc korun.

Samsung Galaxy S4 mini a konkurence

Samsung Galaxy S 4 mini je zmenšenou verzí modelu S4 s trochu horší výbavou. Displej mezigeneračně povyrostl na 4,3 palce, rozlišení je 960 × 540 pixelů. S4 mini pohání dvoujádrový procesor s taktem 1,7 GHz a 1,5 GB paměti RAM. Fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů. Cena: 11 500 Kč