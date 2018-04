OBRAZEM: Porovnali jsme Samsung Galaxy S4 active a běžný S4

Galaxy S4 Active je odolná verze top modelu výrobce a pro mnoho uživatelů bude jistě zajímavou alternativou. Obzvláště, když svou odolnost vůči prachu a vodě nedává nijak výrazně najevo. Změny v designu přesto mohou odradit zájemce o smartphone s co nejčistšími liniemi. Naopak mírné nárůsty hmotnosti i rozměrů nejsou ničím, co by hrálo významnou roli.

Funkčně jsou oba telefony shodné, softwarová výbava je úplně totožná. S4 Active ovšem používá obyčejnější displej a je to trochu znát. Oproti Super AMOLED panelu hlavního modelu má klasický TFT displej především podstatně horší podání černé. Na druhou stranu dovede být podstatně jasnější a podání bílé barvy je lepší než u Galaxy S4. Dalším drobným ústupkem ve výbavě je osmimegapixelový fotoaparát, toť však vše.

Hlavním soupeřem pro Galaxy S4 Active je Sony Xperia Z, která se chlubí podobnou certifikací. Samsung udává IP67, Sony IP57. Z hlediska voděodolnosti jsou na tom oba kousky stejně, prachu má o trochu lépe odolat S4 Active. Zdá se to ovšem trochu k nevíře, přístroj má stále snímatelný kryt baterie a chybí tu krytka konektoru sluchátka. V závěru fotogalerie naleznete i několik snímků porovnávajících Active s Xperií.