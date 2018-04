Samsung Galaxy S III zlevnil, proto je tu Galaxy S3 Neo

Dva roky starý Samsung Galaxy S III se ještě nechystá do důchodu. A to přesto, že Samsung model Galaxy S III výrazně zlevnil a udělal tak z něj prakticky výprodejový smartphone. Ovšem zlevnění není jen tak. Galaxy S III totiž ožívá ve verzi Neo (typové označení GT-I9301I), která by měla dostat vyšší cenovku.

Původní Galaxy S III právě zlevnil z osmi tisíc na šest tisíc korun. Jde o oficiální cenu přímo z českého obchodu Samsungu (více o zlevnění Galaxy S III zde). Novinka s přídomkem Neo se sice u nás ještě neprodává, ale v sousedním Německu a Rakousku už ano.

Oficiální rakouský on-line obchod Samsungu má "novinku" Galaxy S3 Neo v nabídce za neskutečných 400 eur, tedy v přepočtu 11 000 korun. Telefon lze ale najít v jiných německých a rakouských obchodech levněji. Nejlevněji jsme ho našli za ceny, za kterou se v těchto zemích zatím prodává původní provedení. Tedy v přepočtu okolo 8 000 korun.

Inovovaný model se přitom od toho původního neliší. Jedinou změnou je nový operační systém Android 4.4 KitKat a s tím související navýšení paměti RAM. Původně Samsung oznámil, že model Galaxy S III Android 4.4 KitKat nedostane, jelikož 3G verze tohoto smartphonu má paměť RAM s kapacitou pouze 1 GB. Android 4.4 KitKat by s pamětí RAM s kapacitou 1 GB problém mít neměl, ale nadstavba TouchWiz by nezaručovala plynulý běh. Proto má "novinka" paměť RAM s kapacitou 1,5 GB.

Jinak zůstala výbava beze změn. Inovovaný Galaxy S3 Neo má tedy 4,8palcový HD displej typu Super AMOLED, osmimegapixelový fotoaparát, čtyřjádrový procesor s taktem 1,4 GHz, uživatelskou paměť 16 GB rozšířitelnou pomocí paměťových karet nebo podporu NFC. Baterie s kapacitou 2 100 mAh se rovněž nezměnila. Model Neo bude v prodeji stejně jako původní verze v modré a bílé verzi.

Samsung už dříve prodloužil život rok a půl starému modelu Galaxy S III mini, který nově nese označení S3 mini Value Edition. To se liší novým procesorem, jinak opět zůstalo vše při starém.