Samsung dožene iPhone X. Falešný obličej už telefony neošálí

Od Galaxy S10 podle dobře informovaného jihokorejského serveru The Bell nelze čekat žádné zásadní změny. Podle dostupných informací pro něj divize Samsung Display připravuje opět panely s úhlopříčkou 5,8 palce a 6,3 palce.

Displeje by měly mít parametry obdobné těm současným. Přesto budou vylepšené, čtečka otisků prstů bude integrovaná přímo do nich. V době uvedení chystaných samsungů už by měla být technologie dostatečně odzkoušená.

Z výše uvedeného vyplývá, že Galaxy S10 podle všeho nebude mít skládací displej. Ten Samsung pravděpodobně odzkouší na speciálním modelu, který by měl nést označení Galaxy X.

Skenování objektů

Další inovací je přítomnost 3D kamery schopné skenovat objekty. Speciální kameru Samsung vyvíjí společně s izraelskou firmou Mantis Vision.

Dodávat ji bude společnost Woodgate, i když se dříve mluvilo také o společnosti Namuga. Nakonec ale mohou být dodavateli kamery obě firmy, protože třeba i fotoaparáty souběžně dodává Sony a jiná divize Samsungu.

I u Galaxy S10 má 3D kamera sloužit pro rozpoznávání obličeje a využití najde pro zabezpečení nebo pro animované emotikony. Půjde tedy o obdobu Face ID u loňského iPhonu X. Oproti současnému řešení bude kamera spolehlivější a nebude možné ji ošálit maskou, fotografií nebo jinak.