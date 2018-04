Samsung prý chystá Galaxy S Tab. Známe jeho podobu i parametry

Chystaný tablet se měl původně jmenovat Galaxy Tab 3 Plus, nakonec se však v Samsungu rozhodli jeho název zjednodušit na Galaxy S Tab. Důvodem má být úspěch telefonní řady Galaxy S, na kterou má nový tablet odkazovat nejen jménem, ale i designem. Jak se totiž můžete přesvědčit na fotografiích, tablet zaoblenými hranami, ovládacími prvky i barevným provedením připomíná právě špičkové duo Galaxy S III a S 4.

Ale podobné rysy má i v Barceloně představený Galaxy Note 8.0, který má konkurovat zejména zmenšenému iPadu (více v dřívějším článku). Rozdílem je kromě výbavy nativní orientace přístroje, která je u zatím tajemného Galaxy S Tab na šířku. To však vyvolává otázky nad autentičností fotografií. Vzhledem k velikosti zařízení by ovládání v tomto režimu nebylo příliš komfortní. Uživatel by totiž na hlavní trio tlačítek umístěných pod desetipalcovým displejem nedosáhl zrovna komfortně.

Parametry tabletu jsou však opravdu špičkové. Super AMOLED panel má mít WQXGA rozlišení (tedy 2 560 × 1 600 bodů), což při dané úhlopříčce znamená jemnost 300 PPI. To je na poměry tabletu vysoká hodnota.

Obrovský výkon zajistí osmijádrový čipset Exynos 5410 Octa s výkonnou grafickou kartou Power SGX 544MP3 a 2 GB operační paměti. Vnitřní uživatelskou paměť o velikosti 32, nebo 64 GB má jít dále rozšířit pomocí microSD karty.

Hlavní fotoaparát na zádech tabletu bude mít rozlišení 8 megapixelů a zvládne i Full HD videa, sekundární snímač má 2 MPix. Zdrojem elektrické energie má být akumulátor s nadprůměrnou kapacitou 9 000 mAh.

Zda se v nejbližší době tohoto výborně vybaveného tabletu skutečně dočkáme, patrně ukážou nejbližší týdny.