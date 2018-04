Samsung Galaxy S Pro: první dojmy z nejlepšího Androida s klávesnicí

První zmínky o QWERTY modifikaci očekávaného Samsungu Galaxy S, který již teď právem aspiruje na titul nejlepšího androdího telefonu vůbec, se objevily již koncem března. Tehdy HDBlog.it publikoval render vyobrazující telefon přesně v designu Galaxy S ovšem navíc s vysouvací klávesnicí. Přístroj byl pak dle zvyklostí pojmenován přídomkem Pro, který již u starších stájových omnií značil QWERTY klávesnici.

Na první reálné fotografii je však Galaxy S Pro od svého štíhlejšího bratříčka snadno k rozeznání. Horní a spodní hrany tvoří z půdorysu velké oblouky a změna nastala také v rozložení ovládacích prvků pod displejem; trojici zpět, domů a menu totiž doplňuje tlačítko vyhledávání.

Telefon je prý v porovnání s EVO 4G, který je již nějakou dobu v nabídce amerického operátora Sprint, menší. Na výšku o více než centimetr, užší je pak o necelých 10 milimetrů. Vinou vysouvací klávesnice je ale samozřejmě telefon výrazně tlustší.

Mechanismus klávesnice má být velmi pevný a při úplném vysunutí bloku dochází k pevné aretaci. Střední částí jednotlivých tlačítek jsou vyvýšené, což by mělo usnadnit hmatovou orientaci a umožnit tak psaní i poslepu. Klávesy jsou vyrobeny z měkkého plastu a mají tužší stisk.







Klávesnice je pětiřadá a oproti konkurenční Motorole Droid tak nabízí i numerickou řadu pro rychlé zadávání čísel. Nechybí směrové šipky pro pohodlný pohyb načteným webem nebo v kontextových nabídkách. Po stranách pak jsou duplikáty funkčních tlačítek z místa pod displejem. Na snímku je patrné bílé podsvícení jednotlivých kláves.

Skvělý hardware v chatrné skořápce?

Nevalné jsou ovšem dojmy z konstrukčního zpracování, tělo je vyrobeno kompletně z plastu, u budoucího top modelu bychom přeci jen očekávali použití ušlechtilých materiálů. Ostatně ne právě oslnivé konstrukční zpracování bývá v zahraničních recenzích Galaxy S terčem kritiky.

Srdcem telefonu by měl být stejný procesor, tedy Samsung S5PC110A01 s taktem 1 GHz, kterému by měl asistovat i výkonný grafický čip PowerVR SGX540. Operační paměť je velikosti 512 MB, což znamená možnost běhu mnoha aplikací na pozadí. Takový hardware je předzvěstí velice rychlého chodu systému Google Android 2.1, který bude doplněn o známou uživatelskou nadstavbu TouchWiz 3.0.

Telefon by měl stejně jako původní Galaxy S nabídnout vnitřní paměť pro uživatelská data a aplikace, zdroj uvádí 8 GB.

Zůstala zachována i hlavní přednost přístroje; dotykový displej typu Super AMOLED, který je oproti běžným TFT LCD panelům v mnoha ohledech lepší. Jeho barvy jsou věrnější a černá je skutečně černá; nové displeje jsou také kontrastnější a výrazně tenčí. Úhlopříčka je citelně menší než u EVO 4G, zato ale viditelně větší, než jakou má displej modelu Desire. Mohl by to tedy být totožný panel, který je instalován do Galaxy S (4" a WVGA rozlišení).

Stejné jsou i schopnosti integrovaného fotoaparátu, který zachytí 5MPix snímky a videa v rozlišením 720p. Na čele telefonu je pak sekundární kamera k přenosu obrazu při videohovorech.

U Samsungu je u vyšších modelů nějakou dobu standardem podpora DivX fomátu a nejinak tomu je u dvojice Galaxy S/S Pro. Operátor Sprint zase v základu nabízí aplikace ke sledování vybraných TV kanálů přes 3G/4G nebo wi-fi. Samsung Galaxy S Pro má být v portfoliu Sprint po EVO 4G druhým přístrojem s podporou sítí čtvrté generace.