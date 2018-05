Samsung nejnovější Galaxy S v Česku prodávat nebude. A dobře dělá

O telefonu se mluví delší dobu, spekulovalo se, že to bude S8 Lite nebo S9 Lite. Tedy odlehčená verze loňského či letošního top modelu Samsungu. A nakonec jím také je, ale ve svém označení neodkazuje ani na jeden model. Zahraniční média ho označují jako Galaxy S Light Luxury, což je poněkud divné jméno, vzniklé překladem z čínštiny. Přesnější označení bude S Lite, tak, jak ho má Samsung uvedený v katalogu.

Ale to je vlastně úplně jedno, protože mimo Čínu se telefon prodávat nebude a tentokrát tamním zákazníkům závidět nemusíme, není nejmenší důvod nad absencí této novinky truchlit. Je to totiž odlehčený loňský Samsung S8, ovšem s nepříliš atraktivní cenou. V Číně se bude prodávat v přepočtu za necelých 14 000 korun. V Evropě by kvůli vyšší DPH byla cena ještě vyšší, přitom plnohodnotný Samsung S8 se aktuálně prodává s akčním cashbackem za 13 990 korun. A je ve všech směrech lepší.

Samsungu se v Číně příliš nedaří, těžko konkuruje tamním značkám s agresivní cenovou politikou. Jejich top modely stojí méně než polovinu ceny konkurentů od Samsungu. Proto se mu odlehčená varianta drahého modelu hodí. S cenou to sice opět nebude žádný hit, ale je konkurentům blíže než ostatní top modely. V Číně totiž Samsung neprodává S8 s tak výraznou slevou jako v třeba v Česku, a tak tam vyjde na 17 000 korun.

Samotný telefon vychází ze S8, má stejné rozměry a je o pár gramů lehčí. Baterie má stejnou kapacitu 3 000 mAh, v prodeji pak bude jediná barevná varianta, a to výrazná vínově červená. Stejnou barvu má Samsung i pro letošní S9, u nás se začne prodávat v nejbližších dnech.

Displej má úhlopříčku 5,8 palce a je zahnutý. Potud to samé, co u S8, ale u novinky má menší rozlišení. Místo QuadHD displeje má jen FHD+ panel. Liší se i hlavní fotoaparát. Místo dual pixel 12 Mpix snímači má novinka 16megapixelový snímač se světelností 1,7. Telefon pohání procesor Qualcomm Snapdragon 660, což je čip pro telefony střední třídy. Původní S8 má buď procesor Exynos a nebo Snapdragon 830, loňský nejvyšší model. Paměťové vybavení je stejné: 4/64 GB.

Výbava zahrnuje rozpoznávání obličeje, skener oční duhovky, bezdrátové nabíjení a asistenta Samsung Bixby. Otázkou je, jestli to bude Samsungu stačit na to, aby zvrátil svou pozici na čínském trhu. Jelikož se telefon začne prodávat 1. června, výsledky se dozvíme nejdříve na podzim, kdy se objeví prodejní statistiky za druhé a třetí čtvrtletí letošního roku.