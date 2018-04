Samsung Galaxy S IV se ukáže už v dubnu. Bude mít „nerozbitný“ displej

Agentura Reuters s odvoláním na analytiky uvádí, že nový Samsung Galaxy S IV bude představen příští rok v dubnu. To je o měsíc dříve než u současného modelu Galaxy S III, který Samsung představil letos v květnu.

Jedním z hlavních taháků nového špičkového Samsungu má být "nerozbitný" displej. Co to přesně znamená, není prozatím jasné. Samsung už delší dobu vyvíjí ohebné displeje, jejichž uvedení by mělo proběhnout právě příští rok.

Displej by také měl být o poznání kvalitnější než ten u současného Galaxy S III. Jeho displej má jemnost pouze 306 ppi (bodů na palec), zatímco konkurence už má jemnější displeje. Připravovaný Samsung má však mít superjemný displej s hustotou pixelů 441 ppi.

Pravděpodobně to bude Full HD displej s úhlopříčkou pět palců. Nový Samsung tak už bude rozměrem displeje zasahovat do kategorie kříženců telefonů s tablety. S takovými přístroji Samsung slaví úspěch prostřednictvím modelů Galaxy Note.