Samsung obhajuje plast. I očekávaný Galaxy S IV bude plastový

Současnému top modelu Samsungu, modelu Galaxy S III, je často vytýkán jeho jednoduchý plastový kryt. Konkurence u svých smartphonů používá sklo, hliník nebo plasty vysoké kvality, zatímco Samsung používá jen tenké ohebné plasty.

Očekávaný nástupce Samsungu Galaxy S III, který by měl být představen příští týden, by měl mít opět kryt z plastu. Naznačil to viceprezident mobilní divize Samsungu Y. H. Lee v rozhovoru pro server Cnet.

Samsung chystá velkolepou premiéru Redakce Mobil.cz přinese přímo z New Yorku on-line zpravodajství.

Lee v rozhovoru říká, že Samsung se při rozhodování o materiálech neřídí jen estetickou stránkou. Důležité také je, jak rychle a efektivně je produkt, který se vyrábí v obrovském množství, vyrobit.

Samsung ovšem také řeší praktičnost svých smartphonů. Konkurenti v poslední době u svých vrcholných modelů používají zabudované baterie. Příkladem může být nedávno představený model HTC One, který si může dovolit kryt z hliníku. Ale Samsung chce zachovat možnost výměnných baterií a dodává, že plastový kryt je také lehčí a odolnější proti mechanickému poškození.

S rostoucí konkurencí si je ovšem i Samsung vědom, že zákazníci hodnotí telefon i podle použitých materiálů. Lee přímo nejmenuje očekávaný Galaxy S IV, ale říká, že u jejich příštího výrobku se snaží skloubit praktickou stránku s pocitem prémiového produktu.