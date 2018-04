Galaxy S IV prý nebude mít procesor Samsung ani SuperAMOLED displej

Samsung se údajně potýká s problémy při vývoji nového vlastního procesoru, který se přehřívá. Nový špičkový Samsung by tak měl používat procesor Qualcomm Snapdragon 600. Ten samý procesor používá nedávno představené HTC One. V případě Galaxy S IV by však měl být taktován na frekvenci 1,9 GHz, zatímco u nového HTC pracuje na frekvenci 1,7 GHz.

I s výrobou Full HD displejů typu SuperAMOLED má Samsung údajně potíže a jeho nový top model ho tak mít nebude. Podle nových informací bude mít Galaxy IV displej typu SoLux. Ten bude mít rozlišení Full HD (1 920 × 1080 obrazových bodů) při uhlopříčce 4,99 palce.

Server SamMoble poodhaluje i další detaily výbavy připravovaného Samsungu. Ten by měl mít paměť RAM s kapacitou 2 GB a bude existovat ve verzích s vestavěnou uživatelskou pamětí 16, 32 nebo 64 GB. Pravděpodobně bude zachována podpora paměťových karet. Fotoaparát bude mít podle všech indícií rozlišení 13 megapixelů.

Překvapivou zprávou je informace, že by nový Samsung Galaxy S IV měl opustit zaoblené tvary předchůdce a měl by se vrátit k hranatějšímu designu. To dokládá nejen mnoho nevypovídající snímek ze serveru SamMobile, ale také uniklá podoba ochranných pouzder pro nový smartphone.

Rozměry připravovaného Samsungu by měly být 140,1 × 71,8 × 7,7 milimetru. Telefon tak bude o něco větší než předchůdce. Tloušťka bude naopak menší. Zadní kryt nového Samsungu má být opět plastový, což indikuje použití vyměnitelné baterie. Boky telefonu by však měly být hliníkové.

Galaxy S IV nepřijde o klasické ústřední tlačítko pod displejem, které budou doplňovat dotyková funkční tlačítka.

Jak to nakonec se Samsungem Galaxy S IV bude, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Samsung svůj špičkový model opět nevystaví na veletrhu MWC, který začíná v pondělí, ale až v pozdějším termínu. Spekuluje se o premiéře v březnu. Možná se však nového Galaxy S IV dočkáme ještě později.