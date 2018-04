Samsung Galaxy S IV by měl být představen už v únoru. Firma to popírá

Telefonu se uživatelé dočkají možná už v únoru na tradičním veletrhu MWC konaném v Barceloně. Do prodeje by měl jít Samsung Galaxy S IV (výrobce možná použije arabské číslování) už v březnu. Jihokorejský server The Korea Times se odvolává na osobu blízkou Samsungu, která chce však zůstat v anonymitě. Oficiálně však společnost na Twitteru tuto informaci popřela.

Pokud jsou informace o uvedení nástupce Samsungu Galaxy S III pravdivé, tak se nového vrcholného smartphonu z Jižní Koreje dočkáme příští rok dříve než letos. Samsung Galaxy S III byl představen a začal se i prodávat letos v květnu. Obvykle se top modely smartphonů obměňují v ročním cyklu.

Rozhodnutí představit a začít prodávat vrcholný smartphone od Samsungu dříve než letos může být reakcí na nový iPhone 5. Sám zdroj informací sdělil jihokorejskému serveru, že rozhodnutí uvést nástupce modelu Galaxy S III už zkraje příštího roku padlo tři dny po premiéře nového smartphonu od Applu.

V minulosti ale Samsung uváděl své nejlepší smartphony právě v únorovém termínu. Současný vrcholný model jihokorejského výrobce se stále prodává dobře. Za 100 dnů od začátku prodeje se prodalo 20 milionů kusů modelu Galaxy S III.

Nový vrcholný Samsung by měl mít ještě větší displej. Současný model Galaxy S III má displej s úhlopříčkou 4,8 palce, připravovaný nástupce by měl mít pětipalcový displej. Nástupce modelu Galaxy S III by měl opět v evropské verzi používat vlastní procesor Exynos.