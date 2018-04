Samsung Galaxy S III dojmy: chytrý, hezký a s Androidem na zapřenou

Před výstaviště Earls Court v Londýně přijížděl jeden autobus za druhým. Samsung totiž představení svého nového top modelu pojal velkolepě a pozval na něj tisíce hostů z celého světa. V obrovské hale nakonec zůstalo jen pár volných míst, a to nejspíš po fotografech a videoštábech, kteří si prezentaci odstáli podél stěn u pódia.

Do měsíce v prodeji Evropská a asijská verze telefonu se začne prodávat koncem května. V České republice bude prodej zahájen o pár dnů později, 4. června. Cena ještě nebyla přesně stanovena, ale měla by se pohybovat velmi těsně okolo 15 000 korun. Americká verze s LTE se do prodeje dostane začátkem prázdnin.

Hudbu obstarával Londýnský symfonický orchestr a prezentátoři se na obřím pódiu téměř ztráceli. Výborně viděl ale každý, projekční plátno mělo desítky metrů na šířku. Ono na velikosti opravdu hodně záleželo, Samsung označil premiéru Galaxy S III jako největší akci roku. A v rámci představování mobilních telefonů měl s největší pravděpodobností pravdu.

Na druhou stranu bylo představení poměrně střídmé a věcné, žádné speciální efekty, tanečníci a hluchá místa. Šlo se hned k věci a šéf mobilní divize JK Shin telefon velmi rychle ukázal. Dál už to byla především edukace.

Výrobce postupně představil velmi detailně všechny nové funkce telefonu a zapomněl jen na takovou maličkost. Ano, Samsung Galaxy S III má Android Ice Cream Sandwich, ale jako by to nebylo důležité. Možná to výrobce nezmiňoval zcela záměrně.

Je možné, že si Samsung chystá zadní vrátka pro případné použití jiného operačního systému, což by díky univerzální nástavbě Touch Wiz nemuselo být tak nereálné. Ale možná si jen myslí, že každý musí vědět, na čem běží jeho nejlepší modely.

Po zhruba hodinové prezentaci se obří plátno nadzvedlo a za ním se objevil prostor s vystavenými telefony. Sprint většiny účastníků z pléna připomínal trénink na blížící se běžecké disciplíny londýnských olympijských her a nutno dodat, že formu mají novináři velmi dobrou. Speciálně pak kolegové s kamerami na ramenou. Během minuty se okolo každého z telefonů, a to jich bylo k dispozici opravdu hodně, vytvořil dav na čtyři řady. Kdo seděl při prezentaci vzadu, měl první půlhodinu smůlu. Naše první řada se tak ukázala jako výborná volba.

Bílá, nebo modrá?

Začali jsme bílou variantou, k tmavé, která má kryt lehce do modra (což je i oficiální označení), jsme se probojovali až po notné době. Nutno dodat, že bílá verze je fotogeničtější, tmavá při detailním pohledu asi elegantnější. Ačkoliv telefon váží 133 gramů, tak v ruce působí mnohem lehčí. Na jeho velikost je oněch 133 gramů docela málo.

Samsung oproti předchozímu modelu hodně natáhl displej do rohů, ale zcela bez okrajů přední část telefonu nezůstala. Současné technologie to pravděpodobně zatím neumožňují. S roztažením displeje narostla i úhlopříčka na 4,8 palce, což už je hodně. A zvětšil se i celý telefon, oproti Galaxy S II to je pár milimetrů na šířku i výšku. Tloušťka je naopak menší a hlavně stejná po celé délce bez hrbu, jak tomu je u Galaxy S II.

Někomu se výraznější zaoblení bude líbit. Vzhled telefonu se v každém případě od úspěšného předchůdce změnil, ale příbuzenství stále nezapře. Po spekulacích, že telefon bude mít keramická záda, plastový kryt může mnohé zklamat. Ale nutno dodat, že spekulace nešířil samotný výrobce, plastový kryt se speciální povrchovou úpravou vypadá v obou barevných variantách dobře a na těle sedí jako přibitý. Jeho šlupičkoidní tenkost sice na první pohled moc důvěry nevzbuzuje, ale zkušenost se stejně tenkým krytem předchůdce dokazuje, že Samsung je ve zpracování a konstrukci na špičce.

Stará dobrá škola

Bezdrátová nabíječka Tahákem mezi příslušenstvím jistě bude bezdrátová nabíječka. Výrobce ale připravil i nabíjecí stojánek nebo flip jako chránič displeje. Ceny zatím neuvedl.

Výhodou krytu je i zachování výměnné baterie a slotu na paměťovky. A to jsou vlastnosti, které mnohým konkurentům už chybí. Výměna paměťovky se pak obejde bez vyndání baterie. Telefon se bude prodávat ve třech variantách podle velikosti vnitřní paměti. V České republice bude standardem verze s 16 GB paměti, ale měla by se objevit i varianta nejvyšší s 64 GB paměti.

Jestliže designovou stránku pojal Samsung relativně konzervativně, tak do funkcí se pustil s vervou. Především fotoaparát je oproti současnému modelu o třídu jinde, přestože rozlišení 8 megapixelů zůstalo. Jenže rychlé snímání je opravdu pekelně rychlé a jako praktická se jeví i funkce výběru nejlepšího snímku. Ostrý start fotoaparátu je v praxi téměř okamžitý.

Displej je skvělý, obrovský, jasný a na Samsung s relativně tlumenými barvami. Na první pohled se nám zdál minimálně stejně dobrý jako u Galaxy S II.

Je to rychlík

Výkon čtyřjádrového procesoru nás mile překvapil. Telefon je o poznání svižnější než druhé Galaxy S. Markantní je to u fotoaparátu nebo při přehrávání videa. To dokonce může běžet v plovoucím okně při provádění jiné činnosti. Takže třeba píšete SMS a přitom můžete sledovat bez přerušení oblíbený seriál. Na druhou stranu tohle asi není zásadní funkce pro většinu uživatelů.

S výkonem má ruku v ruce růst i výdrž baterie. To jsme ale neměli možnost vyzkoušet. Baterie má průměrnou kapacitu, takže spíš bude záležet především na celkové odladěnosti přístroje a systému.

U inovací někdo přemýšlel

Žádná z nových funkcí není zásadní. Lze se bez nich obejít, ale když budou dobře fungovat, nastaví novou laťku. Výborný je Smart alert. Stačí vzít telefon se zamknutým displejem do ruky a hned se ukážou zmeškané události. A pozor, telefon má stavovou diodu! Nebo Direct call: píšete SMS a najednou psaní nestačí a je třeba volat. V ten moment stačí přiložit telefon k uchu a už voláte.

Funkce Smart stay zase sleduje oči, a tak ví, že si na displeji něco čtete, a nepošle tak telefon do režimu spánku.

V době sociálních sítí ale možná nejvíc zaujme funkce rozpoznávání obličejů. Pokud na pořízených fotkách telefon pozná obličeje z telefonního seznamu, okamžitě k nim přiřadí jména. A tak lze okamžitě odeslat fotku dotyčné osobě na e-mail, multimediální zprávou anebo třeba na Facebook.

Všechny uvedené funkce se nám zdály být použitelné a funkční. Ale opět si raději na finální verdikt počkáme do velkého testu novinky.

Žádné óch a ach

Otázkou je, jestli uvedené inovace budou stačit na stejný úspěch, který měl i předchůdce Galaxy S II. Podle všeho se Samsungu podařilo opět celý systém odladit na jedničku, což byla ostatně největší devíza dvojky. Trojka přidává funkce navíc, má větší displej, snad i lepší výdrž baterky a opět to vypadá, že by podobně silnou konkurenci (HTC One X, Huawei Ascend D Quad a podobné přístroje) mohla předběhnout. A nakonec i ten design je povedený, ačkoliv nijak překvapivý.

Ostatně i při premiéře v Londýně to při představení telefonu spíš jen zašumělo, než aby se jím neslo samé óch a ach. Samsung Galaxy S III se prostě jeví jako špičkový mobil, který má ambice být nejlepším, ale to se nejprve ukáže při ostrém testu. A pak podle toho, co představí za novinku Apple.